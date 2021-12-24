24 декабря католики отмечают Сочельник. Как семьи готовятся к Рождеству?

Христиане, которые придерживаются григорианского календаря, с особым трепетом ожидают появления в небе первой звезды. Верующие готовятся к встрече Рождества. 24 декабря – Сочельник и последние приготовления к празднованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В семьях украшают елки, обмениваются подарками. В течение дня люди приходят на службы и зажигают свои свечи добра – накануне в Беларусь был доставлен Вифлеемский огонь. А вечером сотни верующих участвуют в праздничных мессах.