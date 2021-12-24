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24 декабря католики отмечают Сочельник. Как семьи готовятся к Рождеству?

24 декабря 2021 09:00
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Христиане, которые придерживаются григорианского календаря, с особым трепетом ожидают появления в небе первой звезды. Верующие готовятся к встрече Рождества. 24 декабря – Сочельник и последние приготовления к празднованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 декабря католики отмечают Сочельник. Как семьи готовятся к Рождеству?-1

В семьях украшают елки, обмениваются подарками. В течение дня люди приходят на службы и зажигают свои свечи добра – накануне в Беларусь был доставлен Вифлеемский огонь. А вечером сотни верующих участвуют в праздничных мессах.

24 декабря католики отмечают Сочельник. Как семьи готовятся к Рождеству?-4

В канун Рождества принято соблюдать строгий пост, поэтому и на столе должно быть 12 постных блюд – по количеству апостолов. К встрече Рождества в семьях обязательно готовят сочиво – замоченные в воде зерна. Это обязательная часть Рождественского сочельника.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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