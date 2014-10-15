Российские журналисты 15 октября посетили Полоцк

Новости Беларуси. Российские журналисты продолжают пресс-тур по Беларуси. 15 октября они оказались в географическом центре Европы. Полоцк, признались репортеры, один из красивейших городов мира. И побывать в нём нужно обязательно всем славянам. Ведь история этого древнейшего города – общая для белорусов и россиян. В Спасо-Евфросиниевском монастыре гости, а многие впервые, увидели знаменитый на весь мир Евфросиниевский крест и приложились к мощам самой Святой. А в знаменитой на весь мир Софии журналистов особенно изумил древний орган.

Андрей Антонов, обозреватель газеты «Новый Петербург» (Санкт-Петербург):

Любой народ жив, пока жива его память и культура. И вот здесь как раз-таки Белорусское государство следует этому тезису и пытается охранять и сберегать как культуру белорусскую, так и белорусское историческое наследие в виде архитектуры, архитектурных памятников.

Ирина Аристова, заместитель главного редактора газеты «Марийская правда» (Йошкор-Ола):

Была поражена то, что делает Беларусь, как она как бы дышит над этой историей своей. Потому что когда есть такое отношение и, не просто добрая воля, не просто декларирование, а само содержание памятников – это дорого стоит. Но видно, что государство этим занимается серьезно.

Побывали представители российских масс-медиа и в белорусском Нефтеграде — городе Новополоцке. Как известно, здесь находится крупнейшее в стране предприятие по переработке нефти. И конечно, поделились своими мыслями по поводу активно обсуждаемого в последнее время так называемого «налогового манёвра».

Степан Визняк, главный редактор газеты «Красное знамя» (Республика Адыгея):

Каждая страна, несмотря на то, что она вступила в Таможенный Союз, преследует свои интересы, насколько я понимаю. Потому, если говорить о налоговом маневре, то это ни коем образом не должно задевать интересы друг друга, а в конечном итоге играть роль, скажем так, повышения благосостояния всех членов Таможенного Союза.

В эти минуты с российскими гостями общаются руководители Витебской области. Стоит отметить, что нынешнее посещение нашей страны далеко не первое. Подобные пресс-туры уже стали доброй традицией. На этот раз журналистам, а это около ста человек из полусотни российских регионов, показали северный регион Беларуси. Как ожидается, в финале поездки по традиции репортеры смогут задать свои вопросы белорусскому президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.