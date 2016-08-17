Детскому лагерю «Зубрёнок» 17 августа исполнилось 47 лет

Новости Беларуси. День рождения у известнейшей белорусской здравницы. Сегодня праздник у детского оздоровительного центра «Зубренок». 17 августа 1969 года серебряные горны возвестили о том, что на берегу Нарочи открылся пионерский лагерь.

Сегодня это комплекс из 56 зданий и сооружений.

В лагере созданы не только все условия для отдыха и оздоровления. Здесь с использованием авторских методик проводят игровые тренинги по развитию лидерских качеств и творческих способностей. Ещё с советских времен отдых в этом оздоровительном центре был наградой за успехи в учебе.

Сегодня «Зубренок» принимает более 14 тысяч ребят в год. Причём не только из Беларуси. Сюда приезжают со всех уголков мира. За последние годы здесь побывали дети из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.