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Регулярные рейсы Минск–Львов: «Белавиа» расширяет географию услуг

17 августа 2016 07:15
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Новости Беларуси. Изменения в работе воздушной гавани. Белорусский авиаперевозчик расширяет географию полетов и запускает регулярные авиарейсы Минск-Львов. Они будут совершаться четыре раза в неделю. На новом маршруте планируют использовать региональные самолеты Embraer 175.

Первый же брендированный самолет отечественного авиаперевозчика, новенький Boeing 737, начнёт выполнять рейсы только после 20 августа. Когда судно будет растаможено, его характеристики разошлют авиационным властям других стран. В свою очередь они должны дать разрешение на полеты.

В расписание самолёт поставили после 23 августа.

Но есть вероятность, что это произойдет и раньше. А вот в какую страну воздушное судно совершит свой первый рейс – пока не известно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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