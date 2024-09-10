Врачи, учёные и строители – звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей белорусской столицы

Звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы. Это учителя, врачи, ученые, строители - все те, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие города. Торжественная церемония вручения наград пройдет 14 сентября на открытой концертной площадке в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ну, а пока время знакомиться с героями – наш следующий материал.



Ирина Шульган работает в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. По образованию экономист, но цифры давно остались в прошлом. Признается, что всегда хотела заниматься тем, что приносит пользу каждому человеку. И вот уже три года Ирина Валентиновна руководит отделением дневного пребывания для детей с особенностями развития.