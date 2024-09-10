Врачи, учёные и строители – звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей белорусской столицы
Звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы. Это учителя, врачи, ученые, строители - все те, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие города. Торжественная церемония вручения наград пройдет 14 сентября на открытой концертной площадке в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ну, а пока время знакомиться с героями – наш следующий материал.
Ирина Шульган работает в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. По образованию экономист, но цифры давно остались в прошлом. Признается, что всегда хотела заниматься тем, что приносит пользу каждому человеку. И вот уже три года Ирина Валентиновна руководит отделением дневного пребывания для детей с особенностями развития.
Ирина Шульган, заведующая отделением дневного пребывания для детей инвалидов ГУО «Минский центр социального обслуживания семьи и детей»:
Если тебе нравится твоя работа, ты делаешь так, как нужно, если рядом люди, которые являются твоими союзниками и мыслят в одном ключе. Это, конечно, очень важно. Я понимаю, что вот это – мое место. Мне здесь действительно нравится и я могу приносить пользу.
Подробности в видео.