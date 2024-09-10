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Минские кинотеатры с начала года посетили свыше 800 тысяч человек

10 сентября 2024 17:26
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Столичные кинотеатры с начала года посетили 800 тысяч человек. Минчан и гостей столицы привлекает не только афиша, но и удобства. Многие объекты обновили. В 2024 году работы продолжатся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.


 

Минские кинотеатры с начала года посетили свыше 800 тысяч человек-2

В каждом кинотеатре в течение полутора лет ожидается обновление: здесь проведут косметический ремонт, заменят оборудование. Появятся удобные кресла, установят большие экраны. Сейчас на реконструкции находится кинотеатр «Москва». Перемены будут большие и зрители сразу оценят. Так, кроме четырех обновленных кинозалов, откроется лаунж-зона, появятся кафе и даже магазин.

Минские кинотеатры с начала года посетили свыше 800 тысяч человек-4

Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:
Мы хотим, чтобы кинотеатры были не просто местом, где можно посмотреть только кино, а местом, где провести время с семьей. Удобства, конечно же, играют большую роль, поэтому очень важно, какие кресла, порядок, температурный режим и расписание сеансов.

Репертуар также широкий. Продолжаются премьерные показы. Зрители могут увидеть фильмы всех жанров и разных производителей. А в конце месяца в «Победе» начнется показ фильмов на языке оригинала. Кстати, сегодня кинотеатр – это не только про кино. Сейчас здесь активно проводят интерактивные и образовательные мероприятия.


 

# Кино # Развлечения

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