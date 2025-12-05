Романы Достоевского и Толстого – актуальна ли классическая литература для современной молодёжи, узнали у эксперта

Почему Герасим утопил Муму – это только одна из тем непонятных молодежи. События в романах Достоевского или Толстого они рассматривают с точки зрения современной морали. Осуждают героев и авторов, которым, вероятно, просто захотелось подраматизировать. Нужны ли детям сложные многотомные тексты? Зачем учить столько стихов? Вообще, чему может научить унылая классика нынешнее поколение?

Екатерина Темушева, старший научный сотрудник лаборатории гуманитарного образования ГУО «Академия образования»:

На вопрос, для чего нужна литература в школе, существуют разные ответы. Это приобщение учащихся к творчеству, приобщение учащихся к искусству слова. Это воспитание грамотного читателя, воспитание человека и гражданина. Максим Горький сказал, что литература – это человековедение. Это очень хорошее выражение, потому что на уроках литературы мы действительно учим человековедению. Мы учим детей постигать характер героя. Мы учим детей понимать мотивы поступков героев, их нравственные ориентации, сопоставлять со своими нравственными ориентациями. Поэтому в определенном смысле литература – это и философия тоже. Хотя между ними, конечно, нельзя ставить знак равенства, но это человековедение.