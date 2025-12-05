«Настоящее произведение искусства на обложку» – о книжных трендах рассказала писатель

Согласно археологическим открытиям, самая древняя книга была написана около 5,5 тысяч лет назад и называется папирус Присса, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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Первые книги, более привычные нам с виду, появились более 2 тысяч лет назад и изготавливались из дерева и воска. Человечество быстро поняло, какую ценность представляет записанная информация. Книги стали настоящими сокровищами. Конечно, их цена зависела от важности написанного и от материалов. На пергамент для книги среднего размера требовалось едва ли не стадо телят. Клады рукописей украшали золотом и серебром, обильно осыпали драгоценными камнями – алмазами, изумрудами и жемчугом. В средневековой Европе на деньги от продажи одной книги из пергамента с рисунками и обычной отделкой можно было нормально жить в течение 25 лет – фактически целую жизнь, учитывая недолгую ее продолжительность в средние века.
Книги давали в приданное, преподносили королям, собирали и хранили. В публичных библиотеках нередко приковывали цепями к железному кольцу в стене, чтобы не было соблазна украсть печатное слово. С появлением книжного станка книг стало больше, а темы разнообразнее. Снизило ли это цены на них? Вовсе нет. Более того, печатная книга стоила еще дороже рукописной. К примеру, в Великом княжестве Литовском книгу «Апостол» из львовской типографии можно было приобрести за 12 польских злотых, а ее рукописный вариант всего за 6. Печатное Евангелие продавалось за 24 злотых, а рукописное всего за 5. Шли века, а книга оставалась лучшим подарком. Особенно, если она прямая противоположность унылым изданиям на серых листах.
Екатерина Стрингель, писатель, сооснователь клуба «Шуфлядка писателя»:
На создание книг привлекается очень много качественных и крутых художников. Они рисуют настоящее произведение искусства на обложку. Делается красивый леттеринг по всем законам маркетинга. Плюс ко всему еще делаются многие всякие такие интересные плюшечки, как цветной обрез, цветные картинки внутри книги. Делается очень много красивого мерча к книгам. То есть делаются закладочки, открыточки, боксы специальные, кружки – чего только нет сейчас к книгам. Это стало таким новым трендом – иметь книжку.
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