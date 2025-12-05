«Настоящее произведение искусства на обложку» – о книжных трендах рассказала писатель

Первые книги, более привычные нам с виду, появились более 2 тысяч лет назад и изготавливались из дерева и воска. Человечество быстро поняло, какую ценность представляет записанная информация. Книги стали настоящими сокровищами. Конечно, их цена зависела от важности написанного и от материалов. На пергамент для книги среднего размера требовалось едва ли не стадо телят. Клады рукописей украшали золотом и серебром, обильно осыпали драгоценными камнями – алмазами, изумрудами и жемчугом. В средневековой Европе на деньги от продажи одной книги из пергамента с рисунками и обычной отделкой можно было нормально жить в течение 25 лет – фактически целую жизнь, учитывая недолгую ее продолжительность в средние века.

Книги давали в приданное, преподносили королям, собирали и хранили. В публичных библиотеках нередко приковывали цепями к железному кольцу в стене, чтобы не было соблазна украсть печатное слово. С появлением книжного станка книг стало больше, а темы разнообразнее. Снизило ли это цены на них? Вовсе нет. Более того, печатная книга стоила еще дороже рукописной. К примеру, в Великом княжестве Литовском книгу «Апостол» из львовской типографии можно было приобрести за 12 польских злотых, а ее рукописный вариант всего за 6. Печатное Евангелие продавалось за 24 злотых, а рукописное всего за 5. Шли века, а книга оставалась лучшим подарком. Особенно, если она прямая противоположность унылым изданиям на серых листах.