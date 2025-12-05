Бодрящий кофе и скидки – о популярности пижамных вечеринок для книголюбов поговорили с писателем

Набирают популярность пижамные вечеринки для книголюбов. Скидки на книжные издания, подарки за пижамный дресс-код и бодрящий кофе – это не самое главное на таких пати. Важнее возможность общения, творчества и поиска новых друзей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Екатерина Стрингель, писатель, сооснователь клуба «Шуфлядка писателя»:

Самое интересное, люди как-то сами самоорганизовались. Была определенная очередь. То есть люди стояли в очереди, ждали своего момента. В очереди они общались, пели. Кто-то брал с собой гитару, они еще играли на гитаре. Все пришли в каких-то совершенно невероятных нарядах. Кто-то был в костюме единорога, кто-то был Спайдерменом, кто-то был мавкой, кто-то еще кем-то был. То есть все приходили в костюмах.

Ночная вечеринка-распродажа – это теплая неформальная атмосфера и веселое времяпрепровождение. Сами продавцы встречали клиентов одетыми в пижамы и тапочки. Подсказывали, где найти нужный раздел, а некоторые даже советовали книги, которые читают сами. Буквально через пять минут первые посетители уже держали в руках заполненные доверху корзины. Драк у полок никто не устраивал, книг хватило на всех. Хотя организаторы признались: такого ажиотажа они не ожидали.