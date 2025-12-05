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Настолки помогают снять стресс. Психолог объяснила, как игры успокаивают психику

05 декабря 2025 15:20
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Чтобы снять стресс после рабочего дня и напряженной недели, необязательно уезжать в отпуск, иногда достаточно просто поиграть в настолки. Психологи уверены, это мощный инструмент для сплочения и развития.

Настолки помогают снять стресс. Психолог объяснила, как игры успокаивают психику -2

Наталья Лухтеева, психолог:
Я, кстати, рекомендую всем семьям обязательно дома ввести час игры. Можно завести такой прекрасный ритуал. Это будет обязательно объединять, это будет поддерживать, сплочать. Родители не всегда знают возможности детей. А во время игры родители могут посмотреть, насколько эрудирован ребенок. 

Моему ребенку 14 лет, когда он приезжает на дачу на выходной, а там находится много различных детей, которые также приехали на дачу. Он обязательно собирает их всех в кругу и прописывает определенный сценарий или в какую игру они сегодня играют, или они ее придумывают самостоятельно, или, допустим, есть какая-то определенная настолка, которую привезли, они обмениваются. Уже в течение недели для того, чтобы встретиться, у них уже есть определенный план. 

Игра становится безопасным способом выразить свои эмоции. Это экологичная терапия, доступная каждому. Что важно, она работает не только дома, но и на работе. 

Подробности в видео.

# Психология

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