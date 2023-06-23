Романов: для Беларуси принципиально важно взаимодействовать со всеми дружественными странами

Минск принимает шестой международный «Фестивальный марафон» в формате ШОС+. Сегодня, 23 июня, столица превратилась в большую дискуссионную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – тема межкультурного взаимодействия большой Евразии, а также вопросы сохранения общей исторической памяти. Гостей принимали в стенах Музея Великой Отечественной войны. Перед началом форума по традиции у стелы «Минск – город-герой» участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной. После состоялась торжественная передача главного символа марафона. Титановый жезл вручили председателю партии «Белая Русь».

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»: Для нашей страны принципиально важно взаимодействовать со всеми дружественными странами. И формат ШОС+ – это один из, с моей точки зрения, лучших вариантов обеспечения взаимодействия с теми странами, которые поддерживают нашу внутреннюю и внешнюю политику. Тем более, что глава государства поставил задачу полноценного вхождения в структуру ШОС.

Андрей Климов, представитель Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»:

И речь идет о культуре в широком смысле слова. Это и образование, и наука, и, собственно говоря, искусство. Это фактически духовная сфера человечества. И мы мечтаем, что когда-нибудь удастся создать симфонию цивилизаций, без которой невозможен ни крепкий мир, ни надежная безопасность, ни равноправное уважительное сотрудничество.

Впервые марафон состоялся в 2014 году, и с тех пор не теряет своей популярности и актуальности. В 2023 году он проходит в формате ШОС+ и впервые перешагнет границы евразийского континента.