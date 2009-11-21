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Роман Трахтенберг: Хочется жизни!

21 ноября 2009 17:04
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От инфаркта вечером 20 ноября умер 41-летний Роман Трахтенберг. 

В одном из последних интервью Роман Трахтенберг признался, что устал.

Роман Трахтенберг:
— Я давно уже устал. Мне не хватает энергии. Пять раз в неделю я работаю на радио «Маяк». В конце третьего часа эфира выдыхаюсь. Я себе даже водителя завел, потому что буквально засыпаю за рулем. На эфир едешь бодряком, а обратно возвращаешься как выжатый лимон. И поэтому я больше так не могу.
[Чтобы все успеть приходится отказываться] от сна и еды. Сплю вообще по пять часов. Работа всегда на первом месте. Вот когда ее не станет, можно будет писать докторскую диссертацию.
Я ведь очень ленивый и трусливый человек. Дай мне волю, я лежал бы на кровати круглосуточно. Но я понимаю, что так долго продолжаться не может. Человек очень быстро превращается в овощ.
А я ведь давно уже работаю не только ради денег. Денег мне больше не надо. С ними все в порядке. Хочется жизни!

# общество # Некролог

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