Роман Трахтенберг: Хочется жизни!

От инфаркта вечером 20 ноября умер 41-летний Роман Трахтенберг.

В одном из последних интервью Роман Трахтенберг признался, что устал.

Роман Трахтенберг:

— Я давно уже устал. Мне не хватает энергии. Пять раз в неделю я работаю на радио «Маяк». В конце третьего часа эфира выдыхаюсь. Я себе даже водителя завел, потому что буквально засыпаю за рулем. На эфир едешь бодряком, а обратно возвращаешься как выжатый лимон. И поэтому я больше так не могу.

[Чтобы все успеть приходится отказываться] от сна и еды. Сплю вообще по пять часов. Работа всегда на первом месте. Вот когда ее не станет, можно будет писать докторскую диссертацию.

Я ведь очень ленивый и трусливый человек. Дай мне волю, я лежал бы на кровати круглосуточно. Но я понимаю, что так долго продолжаться не может. Человек очень быстро превращается в овощ.

А я ведь давно уже работаю не только ради денег. Денег мне больше не надо. С ними все в порядке. Хочется жизни!