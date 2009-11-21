Роман Трахтенберг: Гарик Бульдог Харламов - единственный человек, к которому лично у меня претензий нет

Скончавшийся шоумен любил людей, которые смотрят в глаза.

22 сентября Роман Трахтенберг на своем «Шоу Трахты-Барахты» на радио «Маяк» признался в любви к творчеству Гарика Бульдога Харламова.

Роман Трахтенберг:

- Гарик, мне очень нравится то, что ты делаешь. И вообще ты, наверное, единственный человек из «Камеди клаба», к которому лично у меня претензий нет.

Я как-то ходил на съемки программы «Камеди клаб». Ты единственный, кто смотрит в зал и видит глаза. Потому что я видел твои глаза, значит, ты видел мои. А все остальные куда-то смотрят, непонятно куда.

Поэтому, когда меня спрашивают: а как Гарик ведет какие-то дни рождения или свадьбы, я говорю: я лично не видел, но искренне верю, что хорошо, потому что он видит людей. И это правильно.