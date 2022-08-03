Преимущественно без осадков. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 3 августа

Новости Беларуси. Гибель людей при купании и лесные пожары. В МЧС Беларуси назвали факторы опасности на нынешний жаркий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По стране до +29 °С, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ближайшие двое суток еще потеплеет. Днем температура воздуха может достигать отметки +33 °С.