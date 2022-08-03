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Преимущественно без осадков. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 3 августа

03 августа 2022 07:55
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Новости Беларуси. Гибель людей при купании и лесные пожары. В МЧС Беларуси назвали факторы опасности на нынешний жаркий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преимущественно без осадков. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 3 августа-1

По стране до +29 °С, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ближайшие двое суток еще потеплеет. Днем температура воздуха может достигать отметки +33 °С.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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