Пенсионеры в Клецке осваивают мобильные приложения и общаются в соцсетях

Новости Беларуси. В Клецком районе молодой учитель помогает педагогам на пенсии осваивать мобильные приложения. Проект «Со смартфоном на «ты» появился благодаря инициативе самих пенсионеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обучающие уроки проходят в Клецкой гимназии. Занятия проводит учитель информатики Домоткановичской средней школы. На встречи новоиспеченные студенты приходят с заранее подготовленными списками вопросов. Ведут конспекты и сразу же применяют полученные навыки на практике. Пенсионеры учатся работать со смартфонами: осваивают мессенджеры, социальные сети, интернет-банкинг.

Нина Кишко:

Мы общаемся, посылаем друг другу поздравления, мы перезваниваемся, мы все видим, у нас видеосвязь. И нам наши руководители посылают сообщения, что у нас в городе интересного, например, концерты или какие-то события.

Сергей Терехович, учитель Домоткановичской средней школы Клецкого района:

Рассматривали и мессенджеры, и как работать со стандартными приложениями мобильных телефонов, и как чистить память в мобильных телефонах. В каких-то моментах обучение дается очень легко.

Марина Плотко, председатель Клецкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Иногда приходилось опять начинать все сначала, иногда уже с кем-то продолжали работу. Но наш проект состоялся. И в результате многие наши ветераны достаточно хорошо начинают владеть всеми приложениями.