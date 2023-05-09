Родина Победы для поэта. Как стихи Симонова помогли создать музей рядом с Буйничским полем?
Юлия Мычка, корреспондент:
Когда речь заходит о журналистах Великой Отечественной, то первую очередь вспоминается даже не человек, а голос. Он был известен каждому жителю большой страны. Голос войны и голос Победы Юрия Левитана.
Таким громогласным будущий главный диктор большой страны был с самого детства. За зычность сверстники дали ему прозвище «Труба», а соседи просили о помощи, когда нужно было позвать домой детей. Но баритон был дан Левитану свыше не для того, чтобы петь, и не для того, чтобы играть на сцене. Его призванием стало говорить.
Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Голос, похожий на мегафон, понравился самому Сталину. Именно он принял решения, что рупором новостей с фронта, которые так жадно ждали люди, должен стать Левитан. А вот Гитлер обещал любому, кто принесет ему голову советского диктора, 250 тысяч марок – настолько ему был ненавистен голос, который на весь мир объявлял о военных победах Советского Союза.
Юлия Мычка:
Если голосом войны был Левитан, то голосом надежды стали строки, написанные Константином Симоновым. Его личное стихотворение своей супруге «Жди меня» вышло за рамки поэзии и стало достоянием всей страны. И может быть, не многие знают, что оно было написано после его первой фронтовой командировки в Могилев на это Буйничское поле.
Военный корреспондент газеты «Боевое знамя» отправился в командировку в самом начале войны. В это время Минск уже был оккупирован. Стало известно о сдаче Белостока. Находясь в Гродно, Симонов с волнением ждал, когда редакция попросит сдать материал. Что он будет писать?
Алексей Симонов, сын Константина Симонова:
Уже в 1941 году в июле он немножко понимал, какая будет война.
В штабе западного фронта Симонов узнал, что, обороняя Могилев в окрестностях деревни Буйничи, успешно отражает атаки противника 172-я стрелковая дивизия. Накануне полк под командованием Кутепова провел бой длиною в 14 часов, но немецкие танки к городу не пропустил.
Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:
Он скажет то, что впечатлит Симонова до глубины души. «Что бы там ни происходило кругом, кто бы там ни отступал, а мы так решили между собой – будем стоять, пока живы». И действительно, полк стоял на Буйничском поле до последнего патрона.
Симонов провел на Буйничском поле всего лишь сутки, но этот кусочек земли станет для него не только мерилом человеческого достоинства, но и местом боевого крещения фронтового писателя. После этой первой боевой командировки родятся строки «Жди меня».
Александра Буракова:
Многие бойцы отправляли в письмах стихи Симонова своим возлюбленным, своим женам. И те старались так же ждать, как просил любимый поэт.
В Могилевском областном краеведческом музее хранятся 16 писем Константина Симонова, адресованных лучшему другу и главному редактору «Красной звезды» Давиду Ортенбергу. Эти пожелтевшие листы были переданы из Москвы четыре года назад. Экспонаты очень ценные. Несмотря на глубокую связь Симонова с Могилевом, это пока единственные личные вещи писателя в музейных фондах города.
Эти 28 металлических ступенек ведут в уникальный музей. Он родился из любви обычного человека к стихотворению «Жди меня». Она никогда лично не видела Константина Симонова, но посвятила его творчеству почти всю свою жизнь.
Светлана Орловская, преподаватель Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского:
Этот музей был открыт благодаря ветерану Великой Отечественной войны из Краснодара Тамаре Сергеевне Бусько. Музей появился благодаря ее любви к стихотворению «Жди меня». Это стихотворение Тамара Сергеевна, как и все, полюбила в годы Великой Отечественной войны. А уже после войны настолько увлеклась его творчеством, что решила создать вот такую передвижную выставку, с которой объездила весь Советский Союз.
Уже в преклонном возрасте Тамара Сергеевна приняла решение, что ее музею нужна постоянная прописка. И обязательно рядом с Буйничским полем.
Светлана Орловская:
Тамара Сергеевна в 1999 году решила подарить нам весь этот материал, а это 300 килограмм груза.
Уже 20 лет музей Константина Симонова, который обрел дом в стенах клуба могилевского колледжа, принимает гостей из разных уголков планеты. Десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы лично прикоснуться к тому, что было дорого автору легендарных строк «Жди меня». Они обязательно приходят на Буйничский мемориал, где согласно завещанию был развеян прах писателя. Для Симонова это поле стало родиной Победы и местом его вечного пристанища.