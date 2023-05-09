Родина Победы для поэта. Как стихи Симонова помогли создать музей рядом с Буйничским полем?

Юлия Мычка, корреспондент:

Когда речь заходит о журналистах Великой Отечественной, то первую очередь вспоминается даже не человек, а голос. Он был известен каждому жителю большой страны. Голос войны и голос Победы Юрия Левитана. Таким громогласным будущий главный диктор большой страны был с самого детства. За зычность сверстники дали ему прозвище «Труба», а соседи просили о помощи, когда нужно было позвать домой детей. Но баритон был дан Левитану свыше не для того, чтобы петь, и не для того, чтобы играть на сцене. Его призванием стало говорить.

Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.

Голос, похожий на мегафон, понравился самому Сталину. Именно он принял решения, что рупором новостей с фронта, которые так жадно ждали люди, должен стать Левитан. А вот Гитлер обещал любому, кто принесет ему голову советского диктора, 250 тысяч марок – настолько ему был ненавистен голос, который на весь мир объявлял о военных победах Советского Союза.

Юлия Мычка:

Если голосом войны был Левитан, то голосом надежды стали строки, написанные Константином Симоновым. Его личное стихотворение своей супруге «Жди меня» вышло за рамки поэзии и стало достоянием всей страны. И может быть, не многие знают, что оно было написано после его первой фронтовой командировки в Могилев на это Буйничское поле.

Военный корреспондент газеты «Боевое знамя» отправился в командировку в самом начале войны. В это время Минск уже был оккупирован. Стало известно о сдаче Белостока. Находясь в Гродно, Симонов с волнением ждал, когда редакция попросит сдать материал. Что он будет писать?

Алексей Симонов, сын Константина Симонова:

Уже в 1941 году в июле он немножко понимал, какая будет война.

В штабе западного фронта Симонов узнал, что, обороняя Могилев в окрестностях деревни Буйничи, успешно отражает атаки противника 172-я стрелковая дивизия. Накануне полк под командованием Кутепова провел бой длиною в 14 часов, но немецкие танки к городу не пропустил.

Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:

Он скажет то, что впечатлит Симонова до глубины души. «Что бы там ни происходило кругом, кто бы там ни отступал, а мы так решили между собой – будем стоять, пока живы». И действительно, полк стоял на Буйничском поле до последнего патрона.

Симонов провел на Буйничском поле всего лишь сутки, но этот кусочек земли станет для него не только мерилом человеческого достоинства, но и местом боевого крещения фронтового писателя. После этой первой боевой командировки родятся строки «Жди меня».

Александра Буракова:

Многие бойцы отправляли в письмах стихи Симонова своим возлюбленным, своим женам. И те старались так же ждать, как просил любимый поэт.

В Могилевском областном краеведческом музее хранятся 16 писем Константина Симонова, адресованных лучшему другу и главному редактору «Красной звезды» Давиду Ортенбергу. Эти пожелтевшие листы были переданы из Москвы четыре года назад. Экспонаты очень ценные. Несмотря на глубокую связь Симонова с Могилевом, это пока единственные личные вещи писателя в музейных фондах города.

Эти 28 металлических ступенек ведут в уникальный музей. Он родился из любви обычного человека к стихотворению «Жди меня». Она никогда лично не видела Константина Симонова, но посвятила его творчеству почти всю свою жизнь.

Светлана Орловская, преподаватель Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского:

Этот музей был открыт благодаря ветерану Великой Отечественной войны из Краснодара Тамаре Сергеевне Бусько. Музей появился благодаря ее любви к стихотворению «Жди меня». Это стихотворение Тамара Сергеевна, как и все, полюбила в годы Великой Отечественной войны. А уже после войны настолько увлеклась его творчеством, что решила создать вот такую передвижную выставку, с которой объездила весь Советский Союз.

Уже в преклонном возрасте Тамара Сергеевна приняла решение, что ее музею нужна постоянная прописка. И обязательно рядом с Буйничским полем. Светлана Орловская:

Тамара Сергеевна в 1999 году решила подарить нам весь этот материал, а это 300 килограмм груза.