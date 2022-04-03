«Робот не ошибается». Посмотрите, как играет механический шахматист из Бреста по имени Анастасия

Новости Беларуси. Шахматы наощупь, маджонг и японские сеги. В Бресте прошел VI международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным и одним из самых авторитетных и масштабных среди шахматистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия настоящий гроссмейстер, ведь просчитывает игру на 15 ходов вперед и оценивает фигуры алгоритмом. А теперь еще и успевает обыгрывать соперников одновременно на трех столах. Впрочем, их может быть и больше.