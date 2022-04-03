«Робот не ошибается». Посмотрите, как играет механический шахматист из Бреста по имени Анастасия
Новости Беларуси. Шахматы наощупь, маджонг и японские сеги. В Бресте прошел VI международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным и одним из самых авторитетных и масштабных среди шахматистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия настоящий гроссмейстер, ведь просчитывает игру на 15 ходов вперед и оценивает фигуры алгоритмом. А теперь еще и успевает обыгрывать соперников одновременно на трех столах. Впрочем, их может быть и больше.
Александр Мойсиевич, инженер-программист лаборатории робототехники Брестского государственного технического университета:
Робот не ошибается. Но его можно специально запрограммировать, чтобы он совершал определенный процент случайных ходов. Таким образом его можно победить или призвать какого-нибудь гроссмейстера, который думает на 16 ходов вперед, и тогда он сделает робота.
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