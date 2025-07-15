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«Можете ударить по Москве?» Трамп призвал Зеленского бить по городам РФ

15 июля 2025 14:19
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«Можете ударить по Москве?» Трамп призвал Зеленского бить по городам РФ-0

Президент США Дональд Трамп настоятельно призвал лидера Украины Владимира Зеленского подумать об ударах по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?» – цитирует иностранная газета своих источников.

Трамп считает, что удары заставят русских почувствовать боль. Поэтому, по словам источников, такие меры он рассматривает как способ заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров. 

Фото: pixabay

# Международная политика

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