«Можете ударить по Москве?» Трамп призвал Зеленского бить по городам РФ

Президент США Дональд Трамп настоятельно призвал лидера Украины Владимира Зеленского подумать об ударах по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?» – цитирует иностранная газета своих источников.

Трамп считает, что удары заставят русских почувствовать боль. Поэтому, по словам источников, такие меры он рассматривает как способ заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров.