Рисуют в небе невероятные фигуры. Как в Минске обучают лётчиков?

Вероника Макаревич, ведущая:

Изящная восьмерка, невероятная бочка и еще сотня других головокружительных трюков. Смотришь на это воздушное судно и глазам своим поверить не можешь. Как только летчики выполняют безумные фигуры в царстве облаков? Высший пилотаж: боевое искусство или спорт! Узнаем прямо сейчас. Нырять в пучину облаков и наблюдать за архитектурой города М с высоты птичьего полета – незабываемые ощущения, убедитесь сами. Внимание, пристегните ремни. Мы находимся на борту вертолета, который эффектно парит над столичными многоэтажками. За штурвалом Александр Курилов – легенда белорусского аэроклуба.

Александр Курилов, командир самолетного звена Минского аэроклуба ДОСААФ РБ имени дважды героя Советского Союза С.И. Грицевца:

В 1978 году я поступил, в 1981-м закончил Волчанское авиационное училище ДОСААФ СССР. Это училище единственное в мире готовило летчиков-инструкторов на реактивных самолетах, на вертолетах, на спортивных самолетах, на планерах и инструкторов парашютистов.

Вот так будущий экстремал и получил заветную путевку в небо. Сегодня в летной книжке Александра Станиславовича уже более 6 000 часов налета и десятки отработанных фигур. Александр Курилов:

Мы занимаемся подготовкой летчиков-спортсменов. Основная программа занимает 4 года, но для того, чтобы хорошо освоить самолет, пилотажные фигуры, надо летать минимум 6-7 лет, потому что фигуры сложные, нигде больше таких нет. Вот и самый высший пилотаж, Александр ловко маневрирует, минуя бегущие облака. Петля Нестерова, бочки, восьмерки – лишь малая часть возможных комбинаций. Александр Курилов:

Фигур этих более 1 000 в системе, а если делать производные фигуры из них, где там на одну фигуру накладываются 2-3, то их можно сотнями измерять. А ведь чтобы выполнять такие головокружительные трюки, богатырское здоровье нужно иметь. Именно поэтому все пилоты проходят обязательную медицинскую комиссию.

Александр Курилов:

Мы набираем ребят, они проходят собеседование. Далее они проходят теоретический курс, это 3-4 месяца, выполняет 2 прыжка с парашютом. Без прыжка с парашютом в самолет не посадят. И далее начинается наземная подготовка, где изучаются техника выполнения фигур. В общем, много-много вопросов, касающиеся чисто полетов. Потом предварительная подготовка. Это уже конкретно по заданным упражнениям на данной летный день и предполетная подготовка. Важен и уровень психологической подготовки. Александр Курилов:

Первое – это чисто психология человека, потому что знать: человек боится или человек не боится, должен обладать отличной техникой пилотирования, чтобы можно было научить, выносливостью, потому что полеты на пилотаж все-таки грузят организм и вестибулярный аппарат. В процессе обучения возникают трудности и на этапе посадки воздушного судна. Пилот должен визуально определить расстояние до земли.