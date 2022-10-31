Результаты лучше, чем в 2021 году. Уборочная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую

В Беларуси уборочная кампания выходит на финишную прямую. Области завершают уборку зерновых культур. Средняя урожайность в этом году выше, чем в прошлом.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия: Лидирует Минская область, так как она немножко больше, чем другие области. По зерну Минская область уже приближается к двум с половиной миллионам тонн. Естественно, больше всех Минская область накапывает корнеплодов сахарной свеклы, больше всех Минская область заготавливает кормов. Сегодня мы констатируем, что страной преодолен рубеж в 9 миллионов тонн зерна вместе с кукурузой, это практически 1 миллион 300 тысяч суммарно выше урожая предыдущего года. Аналогичная ситуация и по семенам рапса. В текущем году мы собрали более 900 тысяч тонн. Это более, чем на 100 тысяч выше уровня 2021 года.

Урожай сахарной свеклы в текущем году также выше предыдущего. На сегодняшний день это более 200 тысяч тонн.

Николай Лешик:

Политика государства не экспортоориентированная. Мы зерно производим в первую очередь для обеспечения потребностей нашего населения. Что касается масла семян рапса, то сами семена мы перерабатываем у нас в стране. Производственной мощности практически в два раза выше, нежели мы в данный период производим масло семян. Жмыхи остаются для кормления животных. А масло рапсовое обеспечивает потребности пищевые нашей страны. И являются экспортным потенциалом для реализации и получения валюты. Что касается других культур, практически на 100 тысяч больше накопано картофеля, овощи идут, можно сказать, вровень с предыдущим годом. Заготовка кормов также практически находится на уровне предыдущего года.

У белорусского картофеля есть большой экспортный потенциал. Порядка 300 тысяч в год картофеля продается за пределы страны. При этом в полном объеме обеспечены наши потребности. Отдельные группы овощей также производятся в избытке.