Ретро-поезд прибыл из Гродно на первую железнодорожную станцию Беларуси

Новости Беларуси. Памятник к 150-летию Белорусской железной дороги открыли на первой станции нашей страны. В Поречье, откуда начиналась история стальной магистрали, широко отметили юбилей. По той самой дороге отправился праздничный поезд 19 века с участниками торжества: ветеранами-железнодорожниками. Для гостей организовали театрализованное представление.

Сегодня на Гродненском железнодорожном вокзале людей было больше обычного. Горожане пришли посмотреть на отправление уникального ретро поезда. Управлять паровозом доверили машинисту Александру Русакевичу. Он на железной дороге почти сорок лет. И ещё застал времена, когда такие машины были обычным делом.

Александр Русакевич, машинист:

Машинист и помощник кочегара, они работают лопатой. Надо забросить уголь, нужно поддерживать пар. Не будет пара, значит, не поедем.

Среди пассажиров ретро-поезда, прибывшего из Гродно, особое место занимает железнодорожник в пятом поколении Иосиф Мазюк. Его прапрадед принимал участие в строительстве этой железной дороги. Сегодня Иосиф Станиславович работает дорожным мастером на станции Поречье. Семейную династию продолжили и дети.

Иосиф Мазюк, дорожный мастер станции «Поречье» Белорусской железной дороги:

Для меня прибытие ретро-поезда осознаётся в памяти, как было тогда. Что прожили мои прадеды, деды, отцы – всё это осознаётся в душе.

Кульминацией торжества стало открытие памятного знака в честь 150-летия белорусской железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

На сегодняшний день у нас реализуется программа по повышению скоростей между областными центрами и Минском. Там, где есть электрофицированные участки, там мы используем новые поезда.