Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 17 апреля

Новости Беларуси. Правительство определило дату традиционного общенационального субботника. Работы по весеннему благоустройству и приведению в порядок населенных пунктов, знаковых мест и памятников развернутся по всей стране 17 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто проведет этот день на производстве, заработанные деньги смогут перечислить на специальный счет. 50 % средств останется в местных бюджетах. Они пойдут на реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Вторая половина заработанных денег поступит в распоряжение Минздрава.