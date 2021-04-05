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Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 17 апреля

05 апреля 2021 14:04
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Новости Беларуси. Правительство определило дату традиционного общенационального субботника. Работы по весеннему благоустройству и приведению в порядок населенных пунктов, знаковых мест и памятников развернутся по всей стране 17 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 17 апреля-1

Те, кто проведет этот день на производстве, заработанные деньги смогут перечислить на специальный счет. 50 % средств останется в местных бюджетах. Они пойдут на реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Вторая половина заработанных денег поступит в распоряжение Минздрава.  

Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 17 апреля-4

Ставится задача продолжить укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Для них планируется закупить новое оборудование. Предусмотрено и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19.  

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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