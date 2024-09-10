Максим Рыженков с рабочим визитом посетит Гонконг

Обсудить дальнейшее укрепление делового всестороннего взаимодействия стран в рамках инициативы «Пояс и путь». Министр иностранных дел Беларуси посетит с рабочим визитом специальный административный район Китая. В Гонконге Максим Рыженков примет участие в 9-м саммите инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланировано выступление главы белорусского внешнеполитического ведомства в качестве спикера от Европы. Программа предусматривает также двусторонние встречи с руководством региона, правительственных ведомств, а также деловых кругов. Ежегодный саммит инициативы «Пояс и путь» – международная платформа, которая действует уже 8 лет. В переговорах участвуют высокопоставленные государственные лица; руководители крупнейших торговых, логистических, инвестиционных компаний, банков, финансовых институтов. Рабочий визит Максима Рыженкова продолжится по 12 сентября.