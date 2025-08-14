Республиканский фестиваль «Олимпия-2025» пройдёт в Воложинском районе

«Олимпия-2025». Два десятка молодежных команд трудовых коллективов предприятий и ведомств со всей страны собираются на фестиваль. Он начинается сегодня, 14 августа, в палаточном городке на берегу реки Ислочь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год мероприятие имеет свою тематику. Нынешний фест трудовой молодежи посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году благоустройства. Множество интерактива и конкурсов под общим слоганом «Помним. Чтим. Гордимся».

Сегодня состоится парад команд. После официального открытия «олимпийцы» отправятся на интерактивные образовательные площадки, а также пройдут квест-игру.