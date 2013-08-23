Республиканские соревнования санитарных дружин прошли под Борисовом

Новости Беларуси. В Минской области прошли республиканские соревнования санитарных дружин. Состязании принимало база Института переподготовки и повышения квалификации МЧС.

На полигоне под Борисовом команды из всех областей и столицы демонстрировали навыки оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. В ходе пяти этапов команды должны были сдать на отлично теоретические испытания, но и поучаствовать в практических соревнованиях.

В упорной борьбе лучшей стала команда Минской области. Столичный регион представляла санитарная дружина «БелАЗ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Шевцова, командир санитарной дружины Минской области:

В нашей санитарной дружине нет медицинских работников, никто не имеет медицинского образования, как и положено по положению. Каждый год у нас проходит как минимум двухнедельная подготовка.

Александр Гончаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В наш мир, в котором мы живем, в наше век входят новые технологии, новое оборудование, новые вещества. Мир, конечно, таит много опасностей. И никто не застрахован, что где-то, на каком-то предприятии или каком-то районе случится техногенная или природная авария.

Евгения Новицкая, инструктор санитарной дружины Брестской области:

Стараемся заниматься в течение года, но большее уже напряжение перед соревнованиями. Перед районными соревнованиями (апрель-май), перед областными соревнованиями. В этом году мы вышли первыми в области и приехали на республику.