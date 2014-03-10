Республиканская акция «Мы - граждане Беларуси!» стартует 10 марта

Новости Беларуси. «Мы - граждане Беларуси!». 10 марта стартует республиканская акция, посвященная Дню Конституции. Откроет ее торжественная церемония вручения паспортов. 14-летние юноши и девушки главные документы в своей жизни получат в Совете Республики из рук председателя Анатолия Рубинова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году отмечается 20-летие Конституции нашей страны. Поэтому символично, что к юбилею на торжественную церемонию приглашены двадцать юных белорусов - лучших представителей одаренной молодежи, отличников учебы, победителей и призеров республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов и олимпиад.

Акция проходит по всей стране с 2004. Ежегодно с 10 по 15 марта представители законодательной и исполнительной власти, почетные граждане, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают юношам и девушкам главный документ.