Новости Беларуси. Благодарность героям Великой отечественной от поколения живущего в мире. Республиканская акция БРСМ «Спасибо за победу» стартует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди по традиции зайдут в гости к участникам войны, помогут по хозяйству и принесут подарки. На дома ветеранов наклеят символ акции – красную звезду. Новинка этого года – специальные плакаты с фотографиями, именами и историями героев войны.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Нам самим было интересно увидеть эти лица, увидеть их историю и показать молодежи в учебных заведениях, трудовых коллективах, если такая будет возможность, распечатать их как можно больше. Мы специально сделали эти плакаты и в электронном варианте, чтобы их можно было распечатывать, распространять в сети Интернет. Это будет, я более чем уверен, полезно не просто для каждого гражданина Республики Беларусь, а для страны в целом, потому что это героизм, который формирует нас как единую нацию.