Решение суда приводят в исполнение. Выяснили судьбу огромной самовольной застройки под Минском

Новости Беларуси. Решение ситуации с самовольно возведенной застройкой. Около 30 лет назад в Минском районе в карьере Ленинский вблизи деревни Прилесье Владимир Романовский построил двухэтажный гараж, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Решение ситуации с самовольно возведенной застройкой. Около 30 лет назад в Минском районе в карьере Ленинский вблизи деревни Прилесье Владимир Романовский построил двухэтажный гараж, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Его площадь – почти 800 квадратных метров. Оформить в собственность не успел. Несколько раз обращался в суд. Там же выяснилось, что земельный участок под здание в законном порядке не выделялся. Решение по вопросу было принято в судебном порядке еще в 2013 году – его озвучили в гаражном кооперативе.
Лариса Бычкова, председатель управления ГСПК «Карьер Ленинский»:
Последняя точка была поставлена судьей Афонским Сергеем Николаевичем. Он отказал Романовскому в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на строительные материалы. Поэтому решение исполкома о сносе данной самовольной постройки в данный момент приводится в исполнении.
После полного сноса здания земля будет продана с аукциона, так как закреплена за Луговослободским сельским советом.