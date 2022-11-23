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Решение суда приводят в исполнение. Выяснили судьбу огромной самовольной застройки под Минском

23 ноября 2022 13:59
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Новости Беларуси. Решение ситуации с самовольно возведенной застройкой. Около 30 лет назад в Минском районе в карьере Ленинский вблизи деревни Прилесье Владимир Романовский построил двухэтажный гараж, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Решение суда приводят в исполнение. Выяснили судьбу огромной самовольной застройки под Минском-1

Его площадь – почти 800 квадратных метров. Оформить в собственность не успел. Несколько раз обращался в суд. Там же выяснилось, что земельный участок под здание в законном порядке не выделялся. Решение по вопросу было принято в судебном порядке еще в 2013 году – его озвучили в гаражном кооперативе.

Решение суда приводят в исполнение. Выяснили судьбу огромной самовольной застройки под Минском-3

Лариса Бычкова, председатель управления ГСПК «Карьер Ленинский»:
Последняя точка была поставлена судьей Афонским Сергеем Николаевичем. Он отказал Романовскому в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на строительные материалы. Поэтому решение исполкома о сносе данной самовольной постройки в данный момент приводится в исполнении.

Решение суда приводят в исполнение. Выяснили судьбу огромной самовольной застройки под Минском-5

После полного сноса здания земля будет продана с аукциона, так как закреплена за Луговослободским сельским советом.

# Строительство # Новости Минска и Минской области

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