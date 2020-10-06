Самый технологичный пункт пропуска. Через «Брузги» теперь может проехать до 6 тысяч машин в сутки
Новости Беларуси. Пропускная способность в пункте пропуска «Брузги» после реконструкции увеличилась до шести тысяч транспортных средств в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновленную инфраструктуру на белорусско-польской границе показали журналистам в рамках пресс-тура.
За два с половиной года реконструкции увеличилось количество полос для движения грузового транспорта. Установлено весогабаритное оборудование сразу на двух полосах таким образом, что водителю не требуется выходить из машины, что значительно сокращает время движения. Пограничный и таможенный контроль можно пройти на одном из семи каналов на въезд и шести на выезд. Раньше их было в разы меньше.
Водитель предоставляет документы, не выходя из кабины, ведь модули для работы таможенников специально сделаны на уровне окна большегруза. К тому же, пункт пропуска стал самым технологичным: внедрена автоматизированная система распознавания автомобильных номеров, безтранзитная технология, система автоматического выпуска товаров, действует электронная очередь и многое другое.
Сергей Горячев, водитель:
Езжу я где-то два раза в месяц. Конечно, поменялось в лучшую сторону. Во-первых, стало меньше очередей, меньше времени на оформление. Гораздо стало лучше, чем было раньше.
Андрей Кудаш, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
Существенную роль в организации всей работы в пункте пропуска играет построенный в непосредственном примыкании к пункту пропуска транспортно-логистический центр, который позволяет нам в значительной степени модифицировать проведение таможенных операций в части их ускорения, в части увеличения пропускной способности самих «Брузгов».
В регионе каждый четвертый грузовик следует через этот участок белорусско-польской границы, а среди легковых автомобилей «Брузги» и вовсе самый популярный пункт пропуска. В 2020 году ему исполнилось 30 лет.