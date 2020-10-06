Самый технологичный пункт пропуска. Через «Брузги» теперь может проехать до 6 тысяч машин в сутки

Новости Беларуси. Пропускная способность в пункте пропуска «Брузги» после реконструкции увеличилась до шести тысяч транспортных средств в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленную инфраструктуру на белорусско-польской границе показали журналистам в рамках пресс-тура.

За два с половиной года реконструкции увеличилось количество полос для движения грузового транспорта. Установлено весогабаритное оборудование сразу на двух полосах таким образом, что водителю не требуется выходить из машины, что значительно сокращает время движения. Пограничный и таможенный контроль можно пройти на одном из семи каналов на въезд и шести на выезд. Раньше их было в разы меньше.