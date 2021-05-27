Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство дворов. Какие сезонные работы проводят сотрудники ЖКХ?

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика. Екатерина Забенько, ведущая:

Есть какие-то виды работ, за которые вы не беретесь? Чем, в основном, занимаетесь?

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Система жилищно-коммунального хозяйства очень разнообразна. Соответственно, очень разнообразны те виды работ, которые мы выполняем. В первую очередь они определены жилищно-коммунальными услугами, которые мы предоставляем населению. Это и текущий ремонт жилищного фонда, капитальный ремонт, все виды благоустройства, предоставление платных бытовых услуг. В комплексе все эти работы направлены на предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Екатерина Забенько:

Главный сезонный фронт работы – это благоустройство придомовых территорий, ремонт асфальтового покрытия. Что-то меняется из года в год: объем работ, качество? Как ведется эта деятельность в данный момент?

Андрей Новик:

Вы правильно заметили, что вопросы по благоустройству носят сезонный характер, и, как правило, с наступлением весеннего периода мы видим необходимость их проведения. В начале года в Минске утверждается план по наведению порядка и благоустройству, который содержит в себе все мероприятия, направленные на приведение города в надлежащее санитарное состояние. План на 2021 год, кроме вопросов благоустройства, содержит и задания по вводу жилой площади после капитального ремонта свыше миллиона метров квадратных, ремонту более двух тысяч подъездов многоквартирных жилых домов и иные виды работы, которые направлены на комфортное проживание граждан. Екатерина Забенько:

Кому можно рассчитывать на то, что он однажды выйдет из своего подъезда и увидит покрашенные лавочки, благоустроенные площадки, дворовое оборудование в надлежащем виде? Андрей Новик:

На это могут рассчитывать все жильцы и стремиться к этому. Екатерина Забенько:

Особенно, если будут делать это своими руками в том числе. Андрей Новик:

По крайней мере, помогать. Екатерина Забенько:

Кстати, помогают? Акция «Зеленый двор вместе» набирает обороты?

Андрей Новик:

И помогают, и жилищные организации работают для населения и с участием населения. Без участия простых граждан осуществить те функции, которые возложены на жилищные организации, будет невозможно. Акция «Зеленый двор вместе» довольно востребована, представляет собой интерактивную карту Минска, которая разделена на территории, содержит рекомендации по посадке зеленых насаждений, где граждане могут оставить свои предложения по видам насаждений, помочь в озеленении. С начала 2021 года по результатам этих мероприятий высажено свыше 4 500 кустарников и свыше 1 600 деревьев, что позволило украсить и озеленить наш город. Екатерина Забенько:

Мы сейчас говорим в первую очередь о дворах. Они действительно стали заметно краше. Я знаю, что вы приветствуете повсеместное цветоводство во многих дворах. Как вы поддерживаете людей, которые проявляют такую инициативу? Андрей Новик:

Людей мы непременно поддерживаем при обращении в жилищные организации, предоставляем инвентарь, оказываем помощь. Результат налицо, его можно увидеть у многих подъездов. Появляются палисадники, клумбы, цветочницы. Для сравнения можно сказать, что они сделаны не по какому-то шаблону, а индивидуально.

Екатерина Забенько:

Уже такой дизайнерский подход. И конкурсы проводятся, что еще больше стимулирует. На лучший двор, на лучший палисадник. Андрей Новик:

Совершенно правильно. Екатерина Забенько:

Ветераны тоже активно участвуют. Андрей Новик:

И ветераны участвуют. Среди них тоже проводятся конкурсы. Екатерина Забенько:

Что еще можно сделать совместно с ЖКХ, чтобы двор преобразился, независимо от того, какого года постройки дом?

Андрей Новик:

Чтобы преобразить свой двор, придомовую территорию, на это может рассчитывать любой жилец как Минска, так и всех остальных населенных пунктов. Необходимо обратиться в жилищную организацию, изъявить желание либо посредством акции «Зеленый двор вместе». Такие формы собственности, как товарищества собственников, строительно-потребительские кооперативы сами объединяются путем добровольного волеизъявления, производят украшение и благоустройство придомовых территорий по своему вкусу. Екатерина Забенько:

Мы как-то разговаривали с заместителем мэра, Александр Дорохович приходил к нам на программу. Мы пришли к тому, что сейчас делают очень серьезный акцент на благоустройство дворовых территорий. От подрядных организаций требуется, чтобы они были не просто благоустроены, но красиво и современно благоустроены. Вы эту тенденцию ощущаете? Как вы ее продвигаете? Андрей Новик:

Эти работы, начиная от того, что закладывается на стадии проектирования, воплощаются в жизнь строительно-монтажными работами, так и после ввода в эксплуатацию жилых домов достраиваются и совершенствуются уже путем волеизъявления граждан. Екатерина Забенько:

Каждую неделю формируется топ-10 лидеров по обращениям на линию 115.бел. Вы это делаете, чтобы понимать, где какие проблемы и исключать дома, где больше всего было жалоб, заявлений из лидеров со знаком минус. Что это вам дает?