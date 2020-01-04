Рекорд по количеству новорождённых в первые часы нового года зафиксирован на Гродненщине

Новости Беларуси. Поздравления и подарки женщинам, которые в новогоднюю ночь стали мамами. 4 января во всех родильных домах Беларуси чествуют новорождённых-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гродненской больнице скорой помощи первый ребёнок появился на свет на пятой минуте нового года. Всего же в волшебную ночь здесь приняли пятерых малышей. Интересный факт – почти все девочки. «Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов