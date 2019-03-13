Реконструкцию улицы Богдановича планируют завершить к маю

Новости Беларуси. Видеокамеры появятся на важных стройках столицы, рассказали в программе «Большой город». Одним из мест, попавших под надзор, станет улица Богдановича, где сейчас продолжается большая реконструкция.

В любой момент в режиме онлайн можно будет проверить, как ведутся работы. Доступ к видео – не только у заказчиков и подрядчиков, но и у представителей районных администраций.