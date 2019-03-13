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Реконструкцию улицы Богдановича планируют завершить к маю

13 марта 2019 11:15
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Новости Беларуси. Видеокамеры появятся на важных стройках столицы, рассказали в программе «Большой город». Одним из мест, попавших под надзор, станет улица Богдановича, где сейчас продолжается большая реконструкция.

Реконструкцию улицы Богдановича планируют завершить к маю-1

В любой момент в режиме онлайн можно будет проверить, как ведутся работы. Доступ к видео – не только у заказчиков и подрядчиков, но и у представителей районных администраций.

Реконструкцию улицы Богдановича планируют завершить к маю-4

К слову, сейчас работы не прекращаются ни на секунду. Такой график позволяет завершить реконструкцию к маю.

Реконструкцию улицы Богдановича планируют завершить к маю-7

# Строительство # общество # Фотофакт # Строительство

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