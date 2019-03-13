Два дома и шестиэтажную парковку построят в Чижовке

Новости Беларуси. До новоселья меньше года. Два новых дома строят в Чижовке, рассказали в программе «Большой город». Первую десятиэтажку планируют сдать в декабре. К этому же времени будет готов и второй дом, хотя возводить его начали намного позже.
Новости Беларуси. До новоселья меньше года. Два новых дома строят в Чижовке, рассказали в программе «Большой город». Первую десятиэтажку планируют сдать в декабре. К этому же времени будет готов и второй дом, хотя возводить его начали намного позже.
В ближайшее время начнётся строительство шестиэтажной парковки.