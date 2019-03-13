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Два дома и шестиэтажную парковку построят в Чижовке

13 марта 2019 11:13
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Новости Беларуси. До новоселья меньше года. Два новых дома строят в Чижовке, рассказали в программе «Большой город». Первую десятиэтажку планируют сдать в декабре. К этому же времени будет готов и второй дом, хотя возводить его начали намного позже.

Два дома и шестиэтажную парковку построят в Чижовке-1

В ближайшее время начнётся строительство шестиэтажной парковки.

Два дома и шестиэтажную парковку построят в Чижовке-4

# Строительство # общество # Фотофакт # Строительство

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