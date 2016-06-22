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Правильный выбор со вкусом: певица Алеся Боярских поделилась рецептом летнего салата

22 июня 2016 11:01
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Сегодня мы составим компанию белорусской певице – Алесе Боярских, которая планирует совершить покупки.

В глазах рябит от изобилия красок. Таким овощным пейзажем на прилавках магазинов сейчас, наверное, уже никого не удивишь. Разве что похвастаться отменным качеством продукта может далеко не каждый овощной отдел. А свежесть даров природы – пожалуй, самый важный критерий при их покупке.

В ассортименте магазинов «Родны кут» потребительской кооперации представлены экологически чистые продукты. Приобретая продукцию от «Белкоопсоюза», вы гарантировано получаете высокое качество, экологичность и натуральность продукта.

# общество # Фотофакт # Продукты питания # Мария Кронда # Алеся Боярских

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