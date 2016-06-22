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Бесплатные фитнес-занятия на открытом воздухе проходят в Минске

22 июня 2016 11:47
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Мечтаете о стройной фигуре и подтянутых мышцах, но жалко денег на спортзал? Тогда хватит мечтать? Теперь в Минске проходят бесплатные фитнес-занятия на открытом воздухе.

Проходят тренировки по субботам в 18:30 на спортивной площадке Парка имени Марата Казея.

Занятие фитнесом на улице – польза вдвойне. Ведь кислород не только улучшает ваше настроение, но и помогает «сжигать» больше жира. И, кстати, многие исследователи отмечают, что активность на свежем воздухе благоприятна для психического состояния. Тренировки помогают справиться с чувством тревоги, снижают давление и высокий уровень стресса.

# общество # Фотофакт # Фитнес # Шота Лобжанидзе # Денис Кирик

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