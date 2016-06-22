От капремонта до качества спичек: с какими вопросами белорусы звонили 22 июня на горячую линию ВНС?

Новости Беларуси. Многие белорусы не только смотрели, но принимали непосредственное участие в собрании.

И речь, в данном случае, не только о делегатах. Сотни человек обратились сегодня на горячую линию, открытую в рамках форума, и поделились кто предложениями, а кто и наболевшими проблемами.

В топе обращений — вопросы ЖКХ и строительства. А самыми активными оказались Минск, столичный и гомельский регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через несколько минут пойдут первые звонки!

Но руководитель горячей линии из кадра выйти не успел, как та линия накалилась практически сразу после объявленного старта!

Оповестили за 25 дней, да? Это - Гомельская область. Я Вас выслушаю обязательно, для начала нужно представиться.

7 каналов связи и на каждом – по два оператора! Система нон-стоп: пока одна дама завершает оформление предыдущего звонка, вторая – выслушивает нового желающего поделиться предложением или проблемой. И вот как раз с проблемой на горячую линию пятого Всебелорусского народного собрания и обратилась пенсионерка Наталья Владимировна с увесистой папкой наперевес.

Наталья Вальковская, житель Минска:

Очень внимательно выслушали меня, записали подробно все вопросы, которые я задавала. На 6-ти из 9 этажей нашего дома отсутствуют лампы - их просто срезали.

Пролить свет на наболевшую проблему пенсионерка старается тоже в качестве делегата — только от своего дома. И ее обращение, как и все остальные, уходит на рассмотрение не когда «накопится» стопка побольше, а буквально через пару минут после звонка на горячую линию.

Алексей Цветков, руководитель горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Все вопросы сейчас в штабе оперативно направляются в органы государственного управления для рассмотрения и принятия решений. Сама технология, которую мы внедрили по приему звонков, количество звонков по сравнению с четвёртым Всебелорусским народным собранием стало гораздо больше.

Ремонт, льготы при строительстве жилья – классика, но услышали сегодня и весьма оригинальные просьбы о помощи. Починить телевизор, улучшить качество спичек, а минчанин золотого возраста и вовсе попросил благоустроить танцплощадку для себя и подруг.

Елена Дежемесова, оператор горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Осенью, он пояснял, ему исполняется 72 года, они собираются с девочками и отдыхают, но площадка не очень благоустроена и девочки ломают каблуки.

А вот сколько каблуков сломано на мосту в Россонском районе – не смог подсчитать еще один обратившийся на горячую линию Игорь Клоков. Ремонт ветхой конструкции, по словам местного жителя, уже не имеет смысла – селу нужна новая переправа. И возможность рассказать об этом в рамках Всебелорусского собрания для Игоря отличный шанс навести мосты с местной властью.

Игорь Клоков, житель деревни Янковичи (Витебская область):

Дело в том, что у меня есть хороший опыт: я звонил на горячую линию в Витебский облисполком, очень хорошо отреагировали. Я так подумал, если уж на облисполком хорошо реагируют, то на Национальный сход должны – все-таки, к чему-то это должно привести. К хорошему. К хорошим сдвигам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь анализировались некоторые вопросы, которые поступают по горячей линии. Вот, чтобы это не было некой формальностью. Эти вопросы нужно секретариату или соответствующим органам в Правительстве, Администрации Президента, в парламенте нашем и министерствах проанализировать и скомпоновать их. Если это - ЖКХ, значит, поручить соответствующим вице-премьеру или министру быть готовым по этому вопросу. Ни одно из ваших замечаний не останется без внимания.

Пятое Всебелорусское народное собрание стало возможностью высказаться не только по глобальным темам, но и тому, что волнует конкретного белоруса в конкретном селе и конкретном подъезде. Более 350 звонков, а, значит, сотни проблемных вопросов, каждый из которых однозначно рассмотрят и дадут ответ в кратчайшие сроки. Будь то капитальный ремонт или качество спичек – на то она и горячая линия!