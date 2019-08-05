Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат

Новости Беларуси. Один из самых узнаваемых символов Минска – монумент Победы – временно закрыт для туристов. Площадь в центре столицы окружена строительным забором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предварили начало работ электрики. Они меняют старые фонари на новые умные в стилистике 50-х годов. На самой площади также вскоре закипит работа. В планах заменить нижнюю часть обелиска и провести капитальный ремонт с модернизацией монумента, подземной площадки и переходов.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Ежедневно собираться для того, чтобы сверить часы, потому что очень серьезный, сложный объект. Поэтому необходимо принимать коллегиально-комиссионные решения с участием Министерства культуры, с участием рады.

В первую очередь начнем выставлять леса, выполнять демонтажные работы для того, чтобы определить, что находится внутри, в каком состоянии для того, чтобы понимать, реставрировать ли то, что имеем. Понятно, что в первую очередь нужно воссоздать исторический облик, не потерять его. И при этом нужно считать каждую бюджетную копейку.