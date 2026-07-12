Уборочная под контролем! ГАИ начинает масштабные проверки сельхозтехники на дорогах

Нетерпимость нетерпимостью, уважение к труду уважением, а правило, даже для тех, кто бьется за урожай в стране, единое. Мы не должны подвергать друг друга опасности. И пока уборочная не в горячей своей фазе, просьба услышать.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления МВД Беларуси:

В стране буквально несколько дней назад началась уборочная кампания. Следует напомнить всем участникам дорожного движения, в первую очередь водителям сельхозтехники, о неукоснительном соблюдении действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Нередким становится случай, когда водители сельхозтехники позволяют себе двигаться по дорогам общего пользования с разложенной жаткой. Такой транспорт подпадает под определение «крупногабаритный».

Возникают ситуации на дорогах, когда следует на короткие расстояния перевести сельхозтехнику, и в этом случае следует, конечно, сложить жатку. Но если транспортное средство пересекает дорогу общего пользования с нарушениями, то в данном случае ответственность возлагается на должностное лицо, которое выпустило этот транспорт на этот маршрут. Сельхозтранспорт, который двигается с нарушениями правил дорожного движения, в данном случае на водителей может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.