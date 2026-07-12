Уборочная под контролем! ГАИ начинает масштабные проверки сельхозтехники на дорогах
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Нетерпимость нетерпимостью, уважение к труду уважением, а правило, даже для тех, кто бьется за урожай в стране, единое. Мы не должны подвергать друг друга опасности. И пока уборочная не в горячей своей фазе, просьба услышать.
Вероника Романькова, начальник отделения главного управления МВД Беларуси:
В стране буквально несколько дней назад началась уборочная кампания. Следует напомнить всем участникам дорожного движения, в первую очередь водителям сельхозтехники, о неукоснительном соблюдении действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Нередким становится случай, когда водители сельхозтехники позволяют себе двигаться по дорогам общего пользования с разложенной жаткой. Такой транспорт подпадает под определение «крупногабаритный».
Возникают ситуации на дорогах, когда следует на короткие расстояния перевести сельхозтехнику, и в этом случае следует, конечно, сложить жатку. Но если транспортное средство пересекает дорогу общего пользования с нарушениями, то в данном случае ответственность возлагается на должностное лицо, которое выпустило этот транспорт на этот маршрут. Сельхозтранспорт, который двигается с нарушениями правил дорожного движения, в данном случае на водителей может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.
Вероника Романькова:
Госавтоинспекция в этом году и в этом периоде, естественно, возьмет на контроль передвижение всех водителей самоходных машин, крупногабаритного транспорта, который касается сельхозтехники. И хотелось бы напомнить также и предвосхитить нарушения со стороны водителей, в том числе и должностных лиц: не выпускать в работу сельхозтехнику с нарушениями, с непройденным техническим осмотром, с нарушением технического состояния транспорта. А также проверять перед выходом в рабочую смену состояние водителя, чтобы он был в здравом состоянии и ни в коем случае в состоянии опьянения. А также, чтобы у водителей были полностью в соответствии водительские удостоверения для управления соответствующей техникой.
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