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Реформа ЖКХ в Минске началась 1 марта с Партизанского и Первомайского районов

02 марта 2015 07:46
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Новости Беларуси. Реформа ЖКХ стартовала в Беларуси. Пока площадкой для эксперимента стали два района Минска: Первомайский и Партизанский.

Одно из основных новшеств — разделение функций исполнителя и заказчика.

Теперь районные ЖКХ в ответе за содержание жилищного фонда и выступают посредниками между жильцами и обслуживающими организациями. Исполнители, в свою очередь, распределяют конкретные заказы между персоналом. Каждый отвечает только за свой участок работ. Например, техобслуживание домов закрепили за хаус-мастерами, отдельные бригады займутся уборкой территории, текущим ремонтом.

Кроме того, в Минске появится единая диспетчерская служба, а также  расчетно-справочный центр.

По словам специалистов, подобные преобразования должны привести не только к повышению качества обслуживания, но и экономии государственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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