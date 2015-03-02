Реформа ЖКХ в Минске началась 1 марта с Партизанского и Первомайского районов

Новости Беларуси. Реформа ЖКХ стартовала в Беларуси. Пока площадкой для эксперимента стали два района Минска: Первомайский и Партизанский.

Одно из основных новшеств — разделение функций исполнителя и заказчика.

Теперь районные ЖКХ в ответе за содержание жилищного фонда и выступают посредниками между жильцами и обслуживающими организациями. Исполнители, в свою очередь, распределяют конкретные заказы между персоналом. Каждый отвечает только за свой участок работ. Например, техобслуживание домов закрепили за хаус-мастерами, отдельные бригады займутся уборкой территории, текущим ремонтом.

Кроме того, в Минске появится единая диспетчерская служба, а также расчетно-справочный центр.

По словам специалистов, подобные преобразования должны привести не только к повышению качества обслуживания, но и экономии государственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.