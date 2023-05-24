Новости Беларуси. В Минской областной клинической больнице провели уникальную комбинированную операцию. Врачи использовали новый метод оперативного вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской областной клинической больнице провели уникальную комбинированную операцию. Врачи использовали новый метод оперативного вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым пациентом стал житель Березино Геннадий Слабко. У него были обнаружены две проблемы, требующие нескольких вмешательств. Раньше в таких случаях больные оперировались в несколько этапов. Но благодаря опыту и навыкам специалистов, а также наличию необходимого инструментария бригаде хирургов удалось решить две задачи одновременно.
Геннадий Слабко:
Когда я сюда обратился, обнаружили врачи, квалификация у них хорошая, еще грыжу. Слава богу, благодаря им не надо мне еще раз. Поэтому большое спасибо и низкий поклон врачам и их квалификации. Каждый из нас, кому сделали, скажет эти слова благодарности.
Всего за два часа, с помощью малоинвазивного способа. Подобные операции редкость не только для Беларуси. В целом в мировой практике они используются нечасто.
Егор Боровик, заместитель главного врача по хирургической помощи Минской областной клинической больницы:
Количество комбинированной патологии на сегодня растет. С учетом малой травматизации (симультанными называются эти операции), это не ноу-хау, положа руку на сердце, но в то же время далеко не всегда принимается решение в пользу их применения. Надо желание – раз, умение – два, ну и наличие соответствующего дорогостоящего, высокотехнологичного оборудования. Когда это все есть, желание есть и пациент на все это смотрит с положительной стороны, а они практически всегда оценивают этот вариант лечения, то получается очень хороший результат.
Это не единственный уникальный случай для Минской областной. Накануне здесь прооперировали мужчину с врожденной патологией мочевого пузыря. В лечении ему отказали в России и Арабских Эмиратах ввиду сложного случая. Благодаря усилиям белорусских врачей сегодня мужчина уже идет на поправку.