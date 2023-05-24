Новости Беларуси. В Минской областной клинической больнице провели уникальную комбинированную операцию. Врачи использовали новый метод оперативного вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым пациентом стал житель Березино Геннадий Слабко. У него были обнаружены две проблемы, требующие нескольких вмешательств. Раньше в таких случаях больные оперировались в несколько этапов. Но благодаря опыту и навыкам специалистов, а также наличию необходимого инструментария бригаде хирургов удалось решить две задачи одновременно.

Геннадий Слабко:

Когда я сюда обратился, обнаружили врачи, квалификация у них хорошая, еще грыжу. Слава богу, благодаря им не надо мне еще раз. Поэтому большое спасибо и низкий поклон врачам и их квалификации. Каждый из нас, кому сделали, скажет эти слова благодарности. Всего за два часа, с помощью малоинвазивного способа. Подобные операции редкость не только для Беларуси. В целом в мировой практике они используются нечасто.