Прямой эфир

Редкую комбинированную операцию по новой методике провели в Минске – удалось снизить число вмешательств

24 мая 2023 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской областной клинической больнице провели уникальную комбинированную операцию. Врачи использовали новый метод оперативного вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Редкую комбинированную операцию по новой методике провели в Минске – удалось снизить число вмешательств-1

Первым пациентом стал житель Березино Геннадий Слабко. У него были обнаружены две проблемы, требующие нескольких вмешательств. Раньше в таких случаях больные оперировались в несколько этапов. Но благодаря опыту и навыкам специалистов, а также наличию необходимого инструментария бригаде хирургов удалось решить две задачи одновременно.  

Редкую комбинированную операцию по новой методике провели в Минске – удалось снизить число вмешательств-4

Геннадий Слабко:
Когда я сюда обратился, обнаружили врачи, квалификация у них хорошая, еще грыжу. Слава богу, благодаря им не надо мне еще раз. Поэтому большое спасибо и низкий поклон врачам и их квалификации. Каждый из нас, кому сделали, скажет эти слова благодарности.  

Всего за два часа, с помощью малоинвазивного способа. Подобные операции редкость не только для Беларуси. В целом в мировой практике они используются нечасто.  

Редкую комбинированную операцию по новой методике провели в Минске – удалось снизить число вмешательств-7

Егор Боровик, заместитель главного врача по хирургической помощи Минской областной клинической больницы:
Количество комбинированной патологии на сегодня растет. С учетом малой травматизации (симультанными называются эти операции), это не ноу-хау, положа руку на сердце, но в то же время далеко не всегда принимается решение в пользу их применения. Надо желание – раз, умение – два, ну и наличие соответствующего дорогостоящего, высокотехнологичного оборудования. Когда это все есть, желание есть и пациент на все это смотрит с положительной стороны, а они практически всегда оценивают этот вариант лечения, то получается очень хороший результат.  

Это не единственный уникальный случай для Минской областной. Накануне здесь прооперировали мужчину с врожденной патологией мочевого пузыря. В лечении ему отказали в России и Арабских Эмиратах ввиду сложного случая. Благодаря усилиям белорусских врачей сегодня мужчина уже идет на поправку.  

# Медицина # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Может навредить ребёнку». Как проявляется родительский гиперконтроль?
24 мая 2023 13:57

«Может навредить ребёнку». Как проявляется родительский гиперконтроль?

Страх, чувство вины и обида. Как распознать токсичных родителей?
24 мая 2023 13:54

Страх, чувство вины и обида. Как распознать токсичных родителей?

«Крайне важно донести правду». Генпрокурор поделился со студентами АУ при Президенте фактами расследования о геноциде
24 мая 2023 13:41

«Крайне важно донести правду». Генпрокурор поделился со студентами АУ при Президенте фактами расследования о геноциде