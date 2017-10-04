Рецепты белорусской национальной кухни: бабка со шкварками по-белорусски

В белорусской национальной кухне есть множество блюд из картофеля! Одно из них – бабка. Сейчас ее готовят не так часто, но вот наши бабушки умели сделать в печке настоящий кулинарный шедевр. Предлагаем вспоминать простой рецепт!

Для приготовления бабки можно использовать не только грудинку, но и мясо, фарш… Овощная составляющая – на ваше усмотрение. К примеру, в блюдо можно добавить морковь.

Основной ингредиент для приготовления бабки – это, конечно, картофель. К его выбору нужно подойти с особой тщательностью.

Помимо соли в массу можно добавить черный перец, тмин или капельку муската.

Чтобы бабка была пышной и нежной, кроме сметаны можно влить в основу полстакана горячего молока.

По вкусу и способу приготовления бабка чем-то напоминает драники. Только бабка не жарится, а томится в духовке или печке. Запекать бабку можно как в больших, так и в маленьких порционных горшочках.

Остается лишь финальный штрих – украшение и правильная подача блюда.