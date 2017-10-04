Прямой эфир

Рецепты белорусской национальной кухни: бабка со шкварками по-белорусски

04 октября 2017 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В белорусской национальной кухне есть множество блюд из картофеля! Одно из них – бабка. Сейчас ее готовят не так часто, но вот наши бабушки умели сделать в печке настоящий кулинарный шедевр.  Предлагаем вспоминать простой рецепт!

Для приготовления бабки можно использовать не только грудинку, но и мясо, фарш… Овощная составляющая – на ваше усмотрение. К примеру, в блюдо можно добавить морковь.

Основной ингредиент для приготовления бабки – это, конечно, картофель. К его выбору нужно подойти с особой тщательностью.

Помимо соли в массу можно добавить черный перец, тмин или капельку муската.

Чтобы бабка была пышной и нежной, кроме сметаны можно влить в основу полстакана горячего молока.

По вкусу и способу приготовления бабка чем-то напоминает драники. Только бабка не жарится, а томится в духовке или печке. Запекать бабку можно как в больших, так и в маленьких порционных горшочках.

Остается лишь финальный штрих – украшение и правильная подача блюда.

# общество # Рецепты # Фотофакт # Наталья Ястребова

Другие новости рубрики

Все новости
Снег в июне и циклон Харви: капризы природы, или почему ураганы называют именами собственными?
04 октября 2017 12:26

Снег в июне и циклон Харви: капризы природы, или почему ураганы называют именами собственными?

Фестиваль Юрия Башмета: аккордеонистка Ксения Сидорова выступит в Минске
04 октября 2017 10:09

Фестиваль Юрия Башмета: аккордеонистка Ксения Сидорова выступит в Минске

Белорусские спортсмены достойно отстояли честь страны на Чемпионате по бодибилдингу Arnold Classic Europe 2017, прошедшем в Барселоне
04 октября 2017 09:12

Белорусские спортсмены достойно отстояли честь страны на Чемпионате по бодибилдингу Arnold Classic Europe 2017, прошедшем в Барселоне