Прямой эфир

Снег в июне и циклон Харви: капризы природы, или почему ураганы называют именами собственными?

04 октября 2017 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

55 лет назад в Минске выпал снег. Ничего удивительного, если не считать, что погодное явление случилось в июне. Этим утром разбираемся в капризах матушки-природы.

Получается, майский снег этого года не такое уж и аномальное явление. А лето, по словам синоптиков, было в пределах своей климатической нормы.

Правда, постепенно климатическая картина мира, а вместе с ней и норма погодных условий, меняются. За последние сто лет средняя годовая температура воздуха увеличилась на 0,5 градуса. По прогнозам учёных, глобальное потепление будет продолжаться и дальше.

Дать точный прогноз, что случится с мировым климатом через лет сто, всё-таки не решится ни один учёный. Ведь даже месячный прогноз содержит физическую и математическую ошибку.

К тому же составление прогноза погоды – это не гадание на кофейной гуще. Синоптики обрабатывают и анализируют данные различных приборов и спутников, информацию из соседних стран, прежде чем предположить, например, выпадение осадков.

Поэтому придут ли очередные Катя, Мария, Филипп, Офелия, Ирма или Харви на Землю ещё неизвестно. Кстати, практика называть ураганы именами собственными началась ещё в 1950-х годах, чтобы не было путаницы.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Александр Беганский # Елена Комаровская

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль Юрия Башмета: аккордеонистка Ксения Сидорова выступит в Минске
04 октября 2017 10:09

Фестиваль Юрия Башмета: аккордеонистка Ксения Сидорова выступит в Минске

Белорусские спортсмены достойно отстояли честь страны на Чемпионате по бодибилдингу Arnold Classic Europe 2017, прошедшем в Барселоне
04 октября 2017 09:12

Белорусские спортсмены достойно отстояли честь страны на Чемпионате по бодибилдингу Arnold Classic Europe 2017, прошедшем в Барселоне

Гостевой брак Павла Деревянко и судьба Жени Белоусова: самые актуальные темы телегида «Антенна-Телесемь» и газеты «СБ. Беларусь сегодня»
04 октября 2017 08:29

Гостевой брак Павла Деревянко и судьба Жени Белоусова: самые актуальные темы телегида «Антенна-Телесемь» и газеты «СБ. Беларусь сегодня»