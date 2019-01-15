«Фларэнцыя, Рым, Афіны, Іерусалім не маюць такой колькасці легенд і паданняў»: как учитель истории изменил представление о деревне Лебедево

Ученики Лебедевской школы вместе с педагогами уже многие годы изучают историю своей деревни и её известных жителей. Рассказываем в программе «Центральный регион», как здесь своими силами создали историко-краеведческий музей и организовали кружок. Юные экскурсоводы одерживают победы на многих областных и республиканских конкурсах благодаря своим исследовательским работам.

У причала музейного корабля – учитель истории и обществоведения Антон Антонович Апанасевич. В педагогику пришёл после службы, кстати, тоже на корабле Балтийского флота. Так что дисциплине и верности своему делу у этого человека стоит поучиться. Сам родом из Вилейщины, а вот Лебедево – тогда небольшая деревня, привлекла учителя своей большой историей, которая отражена в краеведческом музее «Спадчына».

Антон Апанасевич, учитель истории и обществоведения ГУО «Лебедевская средняя школа»:

Гісторыя Лебедзева вельмі даўняя і багатая. Яна пачынаецца з Лебедзеўскага гарадзішча, якое адносіцца да жалезнага веку. Гэта археалагічная культура штрыхаванай керамікі – 7-6 ст.да н.э. – 4-5 ст.н.э. Першыя пісьмовыя ўзгадванні пра Лебедзева адносяцца да 1387 года.



Калі браць легенды і паданні, то толькі легенды і паданні, звязаныя с назвай нашага Лебедзева, – іх каля дзесяці. Вось што цікава, нават, такія сапраўдныя гарады, як Фларэнцыя, Рым, Афіны, Іерусалім не маюць такой колькасці легенд і паданняў, менавіта звязаных з іх назвай.

Музей состоит из трёх разделов: исторический, этнографический и литературно-художественный. Здесь можно подробнее познакомиться с историей деревни Лебедево, узнать о её известных жителях, изучить бытовую культуру белорусов, вспомнить о Великой отечественной войне и её героях.

Антон Апанасевич:

Экспанаты знойдзены на тэрыторыі Лебедзеўшчыны і далей у напрамку Смаргоні. Справа ў тым, што ў час вайны непадалеку праходзіў Заходні фронт. Сярод экспанатаў мы бачым асабістыя рэчы, халодную зброю. Пры гэтым мы бачым, што захаваліся некаторыя ў нядрэнным стане. Парадку 40 экспанатаў. Это случайные раскопки или целенаправленные? Антон Апанасевич:

Мы мэтанакіравана пыталіся ў людзей, у каго што захавалася – хто збіраў. Гэта дзякуючы намаганням грамадзкасці, дзецям, настаўнікам і выпускнікам нашай школы нам удалося. Воспоминания о своих выпускниках Антон Апанасевич хранит в фотоальбомах. Оставить после себя память в виде снимков стало доброй традицией для школьников. Первый альбом относится к 1948 году. Лебедевскую школу заканчивали и знаковые фигуры. В списке – талантливые художники, писатели и генералы.

Антон Апанасевич:

Нашу школу закончылі такія вядомыя асобы, як Кастусь Цыбульскі – гэта паэт-песеннік, Генадзь Каханоўскі – беларускі гісторык, Раман Семашкевіч – гэта мастак, Рыгор Семашкевіч – паэт, пісьменнік, вучоны. У нашай школе вучыўся Яўген Шыраеў – выкладчык Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Ламаносава, аўтар штрыхкода, якім карыстаюцца ва ўсім свеце. У свой час у Лебедзеве працаваў Барыс Кіт – вядомы вучоны, які таксама пакінуў прыкметны след у гісторыі нашага Лебедзева. Сярод выпускнікоў школы ёсць генералы, героі сацыялістычнай працы. Интерес к истории Антон Антонович прививает своим ученикам на уроках, приводя не только строгие факты и даты, а рассказывая реальные истории. Кроме этого ребята учатся выступать перед публикой. Все экскурсии по музею проводят именно они.

Анастасия Шумилова, учащаяся ГУО «Лебедевская средняя школа»:

Это намного интереснее: ты видишь эти экспонаты, эти книги, фотографии, и тебе интересно узнать историю какого-либо предмета. А когда ты открываешь книгу, там зачастую все так написано по-философски – очень сложно. Уроки проходят очень интересно: он все рассказывает все подробно, интересно, задает какие-то вопросы. Иногда все проходит очень весело. Историк также усердно занимается с детьми исследовательской деятельностью. Дважды школа участвовала в Московском конкурсе научных работ и оба раза возвращалась с победой. За профессионализм Антона Апанасевича ценит руководство и уважают коллеги.

Александр Борейко, директор ГУО «Лебедевская средняя школа»:

Как человек, он поможет во всех начинаниях. Первым делом, когда мы с ним познакомились, он затащил меня в музей, все рассказал, показал. То есть я бы мог сейчас тоже экскурсию проводить без Антона Антоновича. Книгу свою подарил, которую написал – «Лебедевская сага». Два года мы с ним тесно работаем, принимаем делегации, различные гости у нас бывают. Антон Антонович всегда поможет.

Валентина Жвирко, учитель химии ГУО «Лебедевская средняя школа»:

Для нас, педагогов, и для учащихся он открыл Лебедево по-новому. Потому что из книги «Лебедевская сага» мы очень много узнали о своей малой родине. Эту информацию мы черпаем на внеклассных мероприятиях и на классных часах, которые очень удачны. Конечно, необходимо отметить, что Антон Антонович всегда придет на помощь, он помогает нам проводить какие-то мероприятия. Мы очень рады, что у нас есть такой коллега. Книга «Лебедзеўская сага» вышла в свет летом 2016 года. Материал историк собирал на протяжении 30 лет. Помощь в её издании оказал индивидуальный предприниматель из Минска, корни которого начинаются с Лебедева. Побывав однажды в музее и услышав уникальные истории о своей малой родине, мужчина решил: «Лебедево достойно того, чтобы о нем говорили».