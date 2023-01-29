Олег Романов на выставке «Беларусь интеллектуальная»: разработки соответствуют самым высоким уровням развития

Новости Беларуси. Самые яркие разработки белорусских ученых продолжают удивлять посетителей выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Ребёнку вообще очень понравилось». Что говорят посетители выставки «Беларусь интеллектуальная» – читайте здесь.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Выставка действительно впечатляет, она поражает своей огромностью достижений. К сожалению, существует миф, что Беларусь – это аграрная страна. Или, может быть, страна, которая в определенной мере стоит на своем советском промышленном фундаменте. Сегодня мы увидели, что Беларусь – это высокотехнологичная экономика, высокотехнологичное производство, где наши разработки соответствуют 5-6 технологическим укладам, то есть самым высоким уровням экономического и технологического развития.
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