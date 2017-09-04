«Жывая класіка». Фінал

Вынікі конкурсу «Жывая класіка-2017»
1-4 клас
1 ступень – Дар’я Хаменка, пачатковая школа г. Жлобіна
Кандрат Крапіва. Байка «Дзед і баба»
2 ступень – Пракапенка Уладзіслаў, гімназія № 2 Першамайскага раёна г. Мінска
Я. Колас «Савось-распуснік».
3 ступень – Чопка Маргарыта, ДУА «Сярэдняя школа №7 г. Брэста»
М. Танк «Журавель і чапля».
5-6 клас
1 ступень – Сямашка Аляксей, ДУА « Сярэдняя школа № 37 г. Гродна»
Урывак з прадмовы да кнігі Францішка Багушэвіча «Дудка бераруская»
2 ступень – Дунчанка Эвяліна, ДУА «Заскавіцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа Маладзечанскага раёна»
П. Броўка «Калі ласка»
3 ступень – Будзько Віялета, ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Докшыцы»
Д. Бічэль «Роднае слова».
7-8 клас
1 ступень – Чылік Раман ДУА «Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі»
З. Бядуля «Пяць лыжак заціркі».
2 ступень – Цітова Елізавета, Шырокая Ульяна ДУА «Сярэдняя школа № 13 г. Жлобіна»
А. Вярцінскі «Баллада пра спаленную вёску і жывога пеўня», «Плач спаленай вёскі»
3 ступень – Алемкін Андрэй ДУА «Сярэдняя школа № 20 г. Брэста»
Урывак з паэмы Я. Коласа «Новая зямля» «Раніца ў нядзельку»
9-10 клас
1 ступень – Жардзецкая Ульяна СШ № 27 Савецкага раёна г. Мінска
А. Куляшоў «Балада аб чатырох заложніках»
2 ступень – Гаргун Андрэй ДУА «Сярэдняя школа № 7 г. Ваўкавыска»
Я. Купала «Курган»
3 ступень – Раўтовіч Дар’я ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Любані»
М. Арочка «Прамаўленне духу Скарыны»