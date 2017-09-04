Прямой эфир

«Жывая класіка». Фінал

04 сентября 2017 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вынікі конкурсу «Жывая класіка-2017»

1-4 клас

1 ступень – Дар’я Хаменка, пачатковая школа г. Жлобіна
Кандрат Крапіва. Байка «Дзед і баба»

2 ступень – Пракапенка Уладзіслаў, гімназія № 2 Першамайскага раёна г. Мінска
Я. Колас «Савось-распуснік».

3 ступень – Чопка Маргарыта, ДУА «Сярэдняя школа №7 г. Брэста»
М. Танк «Журавель і чапля».

5-6 клас

1 ступень – Сямашка Аляксей, ДУА « Сярэдняя школа № 37 г. Гродна»
Урывак з прадмовы да кнігі Францішка Багушэвіча «Дудка бераруская»

2 ступень – Дунчанка Эвяліна, ДУА «Заскавіцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа Маладзечанскага раёна»
П. Броўка «Калі ласка»

3 ступень – Будзько Віялета, ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Докшыцы»
Д. Бічэль «Роднае слова».

7-8 клас

1 ступень – Чылік Раман ДУА «Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі»
З. Бядуля «Пяць лыжак заціркі».

2 ступень – Цітова Елізавета, Шырокая Ульяна ДУА «Сярэдняя школа № 13 г. Жлобіна»
А. Вярцінскі «Баллада пра спаленную вёску і жывога пеўня», «Плач спаленай вёскі»

3 ступень – Алемкін Андрэй ДУА «Сярэдняя школа № 20 г. Брэста»
Урывак з паэмы Я. Коласа «Новая зямля» «Раніца ў нядзельку»

9-10 клас

1 ступень – Жардзецкая Ульяна СШ № 27 Савецкага раёна г. Мінска
А. Куляшоў «Балада аб чатырох заложніках»

2 ступень – Гаргун Андрэй ДУА «Сярэдняя школа № 7 г. Ваўкавыска»
Я. Купала «Курган»

3 ступень – Раўтовіч Дар’я ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Любані»
М. Арочка «Прамаўленне духу Скарыны»

# Культура # Фотофакт # Проекты СТВ # Проекты СТВ # Конкурс «Жывая класіка»

Другие новости рубрики

Все новости
Выступленне Дар’і Раўтовіч на конкурсе «Жывая класіка»
04 сентября 2017 20:57

Выступленне Дар’і Раўтовіч на конкурсе «Жывая класіка»

Выступленне Андрэя Гаргуна на конкурсе «Жывая класіка»
04 сентября 2017 20:55

Выступленне Андрэя Гаргуна на конкурсе «Жывая класіка»

Выступленне Ульяны Жардзецкай на конкурсе «Жывая класіка»
04 сентября 2017 20:49

Выступленне Ульяны Жардзецкай на конкурсе «Жывая класіка»