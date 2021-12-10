«Ребята ко мне ходят с большим удовольствием». В Березино открыли мастерскую Деда Мороза

Новости Беларуси. Окунуться в волшебный мир чудес можно в Березинском районном центре ремесел. Здесь открыли мастерскую Деда Мороза, где можно создать эксклюзивные подарки для своих родных и близких, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще в учреждениях образования города заработали праздничные мастерские. Здесь педагоги и ученики создают новогодние игрушки.