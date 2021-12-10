«Ребята ко мне ходят с большим удовольствием». В Березино открыли мастерскую Деда Мороза
Новости Беларуси. Окунуться в волшебный мир чудес можно в Березинском районном центре ремесел. Здесь открыли мастерскую Деда Мороза, где можно создать эксклюзивные подарки для своих родных и близких, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Еще в учреждениях образования города заработали праздничные мастерские. Здесь педагоги и ученики создают новогодние игрушки.
Подробности в сюжете Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Царит праздничное настроение и в березинской начальной школе № 1. Здесь работает настоящая творческая мастерская, где создается новогоднее чудо – волшебные игрушки.
В праздничной мастерской работа кипит. Девочки и мальчики отложили смартфоны и увлеченно погрузились в творческий процесс. Такое праздничное настроение ребятишкам подарила Инна Александровна Черная – педагог из центра детского творчества. Вот уже 17 лет она обучает малышей рукоделию. А в последний месяц года у нее особая – новогодняя, программа.
Инна Черная, педагог дополнительного образования центра детского творчества:
С детками дружу, ребята ко мне ходят с большим удовольствием на занятия. Планируем съездить в Беловежскую пущу, также интересно нам посещать разные мастер-классы. И в этом году нам районным дом культуры организовал мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров. Туда мы планируем сходить, может, что-то новое узнаем для себя.
Подробности в видеоматериале.