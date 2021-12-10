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«Ребята ко мне ходят с большим удовольствием». В Березино открыли мастерскую Деда Мороза

10 декабря 2021 16:10
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Новости Беларуси. Окунуться в волшебный мир чудес можно в Березинском районном центре ремесел. Здесь открыли мастерскую Деда Мороза, где можно создать эксклюзивные подарки для своих родных и близких, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Еще в учреждениях образования города заработали праздничные мастерские. Здесь педагоги и ученики создают новогодние игрушки.  

Подробности в сюжете Юлии Минич.  

«Ребята ко мне ходят с большим удовольствием». В Березино открыли мастерскую Деда Мороза-1

Юлия Минич, корреспондент:  
Царит праздничное настроение и в березинской начальной школе № 1. Здесь работает настоящая творческая мастерская, где создается новогоднее чудо – волшебные игрушки.  

«Ребята ко мне ходят с большим удовольствием». В Березино открыли мастерскую Деда Мороза-4

В праздничной мастерской работа кипит. Девочки и мальчики отложили смартфоны и увлеченно погрузились в творческий процесс. Такое праздничное настроение ребятишкам подарила Инна Александровна Черная – педагог из центра детского творчества. Вот уже 17 лет она обучает малышей рукоделию. А в последний месяц года у нее особая – новогодняя, программа.  

«Ребята ко мне ходят с большим удовольствием». В Березино открыли мастерскую Деда Мороза-7

Инна Черная, педагог дополнительного образования центра детского творчества:  
С детками дружу, ребята ко мне ходят с большим удовольствием на занятия. Планируем съездить в Беловежскую пущу, также интересно нам посещать разные мастер-классы. И в этом году нам районным дом культуры организовал мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров. Туда мы планируем сходить, может, что-то новое узнаем для себя.  

Подробности в видеоматериале.  

# Новый год # общество # Юлия Минич # Инна Черная # Елизавета Сасковец # Екатерина Гончарук # Иван Кривель # Денис Войтехович # Фотофакт

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