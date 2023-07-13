Ребята из студотрядов проводят экскурсии на знаковых объектах Беларуси. Что нужно, чтобы присоединиться к командам?

Новости Беларуси. В помощь туристам и гостям нашей страны – сервисные студотряды! В разгар летнего отдыха молодые люди присоединились к командам профессиональных гидов и экскурсоводов на самых крупных и знаковых объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мемориальном комплексе «Хатынь» работают сразу два сервисных отряда из Белорусского педагогического университета имени Максима Танка и двух Минских колледжей – искусств и музыкального имени Глинки. Будущие учителя истории и музейные работники после экспресс-обучения — ведут за собой туристические группы по всему комплексу. Ученики колледжей следят за порядком и чистотой в выставочных залах нового музея, а также знакомят туристов с интерактивным пространством.

Дмитрий Свирепа, студент Минского государственного колледжа искусств:

В Хатыни был в последний раз, когда был еще школьником в четвертом классе. Это второй раз, когда я приехал сюда. Конечно, за это время очень много изменилось. Открылся новый музей, совсем все другое, музей очень интересный, так как понимаете новое оборудование, современные технологии. Интерактивные доски, на которых интересная информация, которую можно почитать, так как Хатынь является основным местом-хранителем того времени.

Диана Павловская, студентка Минского государственного колледжа искусств:

Здесь мы оказались по собственному интересу, так как нам предложили подработку на лето, решила, почему бы и нет. Это тоже какой-то собственный опыт будет в дальнейшем в свою профессию могу внести какое-то разнообразие. Нам объяснили, в чем заключается наша задача. То есть мы должны как-то подсказывать людям, проводить их, объяснить, если есть какие-то вопросы, на них ответить.

Марина Вашкевич, главный хранитель фондов государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Изначально идет домашнее задание – выучить основное, базис. Затем – сдача экзамена. Мы даем задание изучить, например, для чего ставились памятники в виде бывших отработанных жерновов. И наши студенты добывают эту информацию, приходят, рассказывают, то есть это им интересно.