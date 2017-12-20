«Ребята готовились очень ответственно». Кобяков вручил новогодние подарки ученикам Молодечненской школы-интерната

Новости Беларуси. Воспитанники Молодечненской специальной школы-интерната стали участниками благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти ребята видят мир по-особому. У каждого из них есть проблема со зрением, но они не перестают верить в настоящее рождественское чудо. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой к ребятам приехал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Гости привезли сладкие подарки и, конечно, праздничное настроение. Вместе водили хороводы и пели песни. Встреча получилась теплой и трогательной.

Сергей Шарковский, воспитанник Молодечненской специальной школы-интерната:

Я очень серьезно и ответственно готовился, так как и мои друзья. Я люблю новогодний праздники, всегда участвую в школьных новогодних спектаклях.

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интернат:

Ребята готовились очень ответственно, репетиции продолжались у нас ежедневно по несколько часов. Ну, и немаловажно для детей – это подарки, подарки все уже приготовлены, для них это сюрприз и все с нетерпением ждут.