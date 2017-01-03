Реанимационное отделение для новорожденных открылось в больнице № 6 Минска

Новости Беларуси. В новый год с новыми надеждами. Реанимационное отделение для новорожденных открылось в 6-й больнице Минска. Это стало еще одним шагом к обеспечению демографической безопасности столицы. Оказание современной и качественной медицинской помощи матерям и детям – неизменный приоритет.

Он первый пациент нового отделения реанимации для новорожденных. Этому малышу чуть больше 15 часов. Сейчас он под тщательным наблюдением врачей. Медики обнаружили у мальчика подозрение на воспаление легких.

Игорь Евстигнеев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Круглосуточно с ребенком находится медсестра и врач. За пациентом осуществляется интенсивный мониторинг. То есть помимо того, что мы видим все показатели жизнедеятельности ребенка на экранах, также персоналам отслеживается динамика по дыханию, стабилизации гемодинамики.

Одновременно в новом отделении могут находится шесть пациентов. Здесь для них оборудовано шесть аппаратов искусственной вентиляции легких и столько же кювезов – это как раз то место, где и лежит малыш.

Ежегодно в 6-й клинической больнице рождается около 5,5 тысяч детей. Малышей с тяжелыми патологиями до сегодняшнего дня наблюдали медики перинатальных центров. Но то ли дело сейчас. Современное оборудование нового отделения позволяет не разлучать маму и ребенка.

Ирина Борис, исполняющий обязанности главного врача по акушерству и гинекологии УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Раньше такие пациенты наблюдались у нас на посту интенсивной терапии, которая находится в структуре отделения новорожденных. А реанимационная помощь оказывалась реанимационными бригадой из 3-й детской больницы. И как только ребенок становился транспортабельным, он переводился в отделение реанимации для дальнейшего наблюдения и лечения.

А тем временем страна прирастает. Только в новогоднюю ночь в роддомах столицы раздалось 30 жизнеутверждающих голосов. Появилась на свет и первая тройня 2017 года. За два десятка лет в Беларуси впервые и перевес в сторону жизни. А это уже исторический факт – рождаемость превысила смертность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.