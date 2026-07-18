«Горячий хайп для беглой оппозиции». Крутой о ситуации с трудовыми мигрантами из Узбекистана

Развитие инвестиционных проектов Беларуси за рубежом, эффективная работа уборочного конвейера в стране, социально-экономическое развитие Брестской области, и «горячий хайп для беглой оппозиции». Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклады главы Администрации Президента и председателя Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого.

Белорусская продукция представлена в 119 государствах. Наша страна входит в четверку мировых экспортеров сливочного масла. В отечественный АПК готов инвестировать зарубежный бизнес. Спрос на белорусскую продукцию требует увеличения объемов производства, а значит трудовых ресурсов. Подобные проекты связывают Минск и Ташкент. Но на обычном развитии бизнеса пытаются сделать свои рейтинги в штабе беглой оппозиции. Дмитрий Крутой заявил о неоправданно раздутой теме трудовых мигрантов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Несмотря на горячую пору в полях, в мире, и я сейчас не про европейскую жару, наши управленцы, институты государственной власти делают все, чтобы белорусы находились под зонтиком. Но общество эмоционирует, переживает про приезд к нам трудовых мигрантов из Узбекистана. В советское время это была обычная практика, стройки были, стройки века, стройки страны. Глава государства четко и емко все разложил по полочкам, но все-таки опять Telegram-каналы наполнены этими переживаниями. Еще раз, успокойте наших граждан, успокойте наших белорусов. Зачем к нам приезжают трудовые мигранты из Узбекистана, чем они будут заниматься и как будет налажена вся система контроля?

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Вы абсолютно правы, что тема абсолютно неоправданно раздута информационно. Естественно, это какой-то горячий хайп для нашей беглой оппозиции. Точно такой же, как у нас был с Пакистаном. Если помните, уже никто про мифических пакистанцев не вспоминает. У нас в республике много лет работает эта система пребывания трудовых мигрантов в нашей республике. И с учетом многолетнего опыта в этой сфере, буквально недавно, в начале июня, правительством (а это полностью зона ответственности правительства по решению нашего Президента) принято обновленное постановление, где мы учли все наработки наших ведомств: от Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел до наших региональных властей. И этот комплексный документ в обновленном виде премьер-министр наш подписал. Это то, что касается мигрантов в целом. Ситуация и схема абсолютно понятны. Основа или фундамент этой системы – это заявка руководителей наших организаций. Такие заявки формируются. Есть соответствующее кадровое агентство и у нас, и в стране, откуда эти трудовые мигранты собираются к нам приехать. Есть фильтр наших посольств, которые обязательно просматривают эти списки, проверяют людей по соответствующим базам.