«Горячий хайп для беглой оппозиции». Крутой о ситуации с трудовыми мигрантами из Узбекистана
Развитие инвестиционных проектов Беларуси за рубежом, эффективная работа уборочного конвейера в стране, социально-экономическое развитие Брестской области, и «горячий хайп для беглой оппозиции».
Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклады главы Администрации Президента и председателя Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого.
Белорусская продукция представлена в 119 государствах. Наша страна входит в четверку мировых экспортеров сливочного масла. В отечественный АПК готов инвестировать зарубежный бизнес. Спрос на белорусскую продукцию требует увеличения объемов производства, а значит трудовых ресурсов.
Подобные проекты связывают Минск и Ташкент. Но на обычном развитии бизнеса пытаются сделать свои рейтинги в штабе беглой оппозиции. Дмитрий Крутой заявил о неоправданно раздутой теме трудовых мигрантов.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Несмотря на горячую пору в полях, в мире, и я сейчас не про европейскую жару, наши управленцы, институты государственной власти делают все, чтобы белорусы находились под зонтиком. Но общество эмоционирует, переживает про приезд к нам трудовых мигрантов из Узбекистана.
В советское время это была обычная практика, стройки были, стройки века, стройки страны. Глава государства четко и емко все разложил по полочкам, но все-таки опять Telegram-каналы наполнены этими переживаниями. Еще раз, успокойте наших граждан, успокойте наших белорусов.
Зачем к нам приезжают трудовые мигранты из Узбекистана, чем они будут заниматься и как будет налажена вся система контроля?
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Вы абсолютно правы, что тема абсолютно неоправданно раздута информационно. Естественно, это какой-то горячий хайп для нашей беглой оппозиции. Точно такой же, как у нас был с Пакистаном. Если помните, уже никто про мифических пакистанцев не вспоминает. У нас в республике много лет работает эта система пребывания трудовых мигрантов в нашей республике.
И с учетом многолетнего опыта в этой сфере, буквально недавно, в начале июня, правительством (а это полностью зона ответственности правительства по решению нашего Президента) принято обновленное постановление, где мы учли все наработки наших ведомств: от Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел до наших региональных властей. И этот комплексный документ в обновленном виде премьер-министр наш подписал. Это то, что касается мигрантов в целом.
Ситуация и схема абсолютно понятны. Основа или фундамент этой системы – это заявка руководителей наших организаций. Такие заявки формируются. Есть соответствующее кадровое агентство и у нас, и в стране, откуда эти трудовые мигранты собираются к нам приехать. Есть фильтр наших посольств, которые обязательно просматривают эти списки, проверяют людей по соответствующим базам.
Дмитрий Крутой:
В первую очередь, их благонадежности с точки зрения совершенных правонарушений. И потом уже они, приезжая к нам в страну, и нашего Президента, и Президента Узбекистана не очень услышали то, о чем они говорили. Потому что специфика именно последних переговоров и последних договоренностей в том, что лидеры наших стран говорили об инвестициях, что это инвестиции. Простая торговля у нас с Узбекистаном развивается неплохо. Но узбеки, увидев, что мы реализовали у них в стране ряд очень хороших проектов (связанных и с машиностроением: БЕЛАЗ, МАЗ и другие наши флагманы, сфера переработки мясной продукции, легкая промышленность и так далее).
Они увидели, что мы серьезные партнеры и Президент Узбекистана выступил со встречной инициативой. Население все-таки 39 миллионов и продовольственная безопасность – вопрос номер один. В Беларуси они хотели бы реализовать инвестиционные проекты, связанные с агропромышленной переработкой.
В ходе доклада были подведены итоги рабочей поездки главы государства по востоку страны. А заключительный тематический блок касался подготовки дальнейшей работы Александра Лукашенко в регионах.
Президент посетит Брестскую и Гомельскую области, где намерен ознакомиться с реализацией инновационных проектов, развитием фермерских хозяйств и оценить работу полностью отечественного пресс-подборщика.